المصدر: (دبي- البيان)

وفرت منصة «مدرسة»، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، خياراً نوعياً مفتوحاً لعشرات الملايين من المتعلمين باللغة العربية، حيث تضاعف عدد مشاهدات المنصة بين 2019 و2020، بنسبة 220 %، بالتزامن مع «كوفيد 19»، والتغييرات التي صاحبتها على أنماط التعلّم، ليصعد من 6.7 ملايين عام 2019، قبل الجائحة، إلى 21.6 مليوناً عام 2020، إضافة إلى وصول عدد المشاهدات إلى 44 مليوناً.

وسجلت «مدرسة» مشاهدات مليونية لمحتواها التعليمي الرقمي النوعي من 100 دولة، لتشكل شبكة معرفية، وملتقى لملايين المشتركين الذين يطلعون على محتواها يومياً من جهات العالم الأربع، واحتلت السعودية والإمارات ومصر والعراق والجزائر، الدول الأكثر مشاهدة لفيديوهات المنصة بعد الجائحة.

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مشاهدات منصة «مدرسة» تتضاعف 220 % أثناء الجائحة

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