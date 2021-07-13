«إسعاد شرطة دبي» تحتفي بالطالبة الأولى في التعليم الحكومي

المصدر: دبي - البيان

كرمت لجنة بطاقة إسعاد، التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع شركة «فلاي دبي»، الطالبة هند محمد حسن الجناحي، من مدرسة السلام للتعليم الثانوي في دبي، والتي احتلت المركز الأول على الدولة في التعليم الحكومي «مسار النخبة».

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد من لجنة بطاقة إسعاد، بتوجيه من منى محمد العامري رئيس اللجنة، إلى منزل الطالبة في منطقة القوز، وذلك لتهنئتها بالنجاح، ومشاركتها فرحة تفوقها، وحصولها على المركز الأول. وكان في استقبالهم عدد من أفراد الأسرة، الذين رحبوا بالوفد، وأبدوا سعادتهم بالتكريم، وهذه اللفتة الجميلة من رئيس وأعضاء لجنة بطاقة إسعاد.

ونقلت وحيدة عبد القادر رئيس قطاع المجمعات التجارية في اللجنة، تهنئة رئيس اللجنة ونائبها وجميع أعضائها، وقدمت للطالبة بطاقة الخصومات المتميزة «إسعاد»، بالإضافة إلى مجموعة من الهدايا المتنوعة، متمنين لها المزيد من التفوق والنجاح، ومزيداً من الإنجازات في مراحل دراستها المستقبلية.

ويعد مسار النخبة مساراً أكاديمياً متميزاً من الدرجة الأولى، ويمثل أحد مسارات المدرسة الإماراتية الـ 4، وتم إطلاق المسار في العام الدراسي 2016-2017، بالتعاون مع «الكولج بورد» الأمريكية، سعياً لبيئة تعليمية تنافسية للطلبة المبدعين والمتفوقين.

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