صندوق الوطن يطلق «موهبتنا» للإعداد للدراسة في الخارج

المصدر: أبوظبي - وام

أطلق «صندوق الوطن» المبادرة المجتمعية التي أطلقتها مجموعة من رجال الأعمال الإماراتيين لدعم صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة برنامج «موهبتنا» للإعداد للدراسة في الخارج، وذلك لتوجيه طلبة المدارس الثانوية الإماراتيين الموهوبين المنتسبين لمبادرة «موهبتنا» من الصفين الـ10 والـ11 ومساعدتهم على اختيار تخصصاتهم الجامعية بما يتوافق مع مهاراتهم وميولهم في عملية التقديم في أفضل الجامعات على مستوى العالم.

ويقام البرنامج على مدار 3 أسابيع بمشاركة 45 طالباً وطالبة موزعين على 5 مجموعات رئيسة بالتعاون مع كرمسون اديوكيشن ويشتمل على دورات تدريبية مكثفة بالإضافة إلى عدد من ورش العمل التي ستتيح للمشاركين فرصة التعرف إلى المبادئ الأساسية التي من شأنها المساهمة في تحسين مستواهم في اختبارات القدرات الدراسية «سات» واستراتيجيات حل الأسئلة، كما سيكون بإمكانهم أيضاً اكتساب مهارات الكتابة والقراءة النقدية والتحليلية والرياضيات ومهارات لغوية أخرى.

مهارات

وقالت هند طيب باقر المديرة العامة لصندوق الوطن: إن البرنامج يعتمد نهج الاستثمار في صقل المهارات وبناء قدرات الموهوبين تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة بتأهيل جيل متسلح بالعلوم والمعارف التي تمكنه من المضي بمسيرة تقدم وازدهار دولتنا في المستقبل إذ يقدم للمتفوقين فرصة مثالية لإثراء خبراتهم الأكاديمية عبر مجموعة متنوعة من الدورات والمحاضرات والجلسات الإرشادية التي صممت لتنمية مهاراتهم الشخصية وتعزيز قدرتهم على بناء سير ذاتية تعزز تنافسيتهم عند تقدمهم بطلب للالتحاق في أرقى الجامعات على مستوى العالم.

وأضافت: يشتمل البرنامج الذي يستمر مدة عام على العديد من الأنشطة التي تحاكي تجارب أكاديمية رائدة تساهم في تنمية المهارات التي تدعم عملية تقدمهم للالتحاق بعدد من الجامعات كما يتضمن عدداً من الجلسات تهدف لتمكينهم من الحصول على الاستشارات التي تساعدهم على اختيار تخصصاتهم بما يتناسب مع طموحاتهم.

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