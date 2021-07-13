«أمناء جامعة الفجيرة» يناقش البرامج الأكاديمية والاعتمادات الدولية

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

ناقش مجلس أمناء جامعة الفجيرة الإجراءات التي اتخذتها الجامعة في تقديم الدعم لطلبة الجامعة، وعملية تطوير البرامج الأكاديمية والاعتمادات الدولية بالإضافة إلى الإجراءات التي نفذتها لترخيص واعتماد تخصص التمريض من مفوضية الاعتماد الأكاديمي، وتعرف المجلس على أحدث مرافق البنية التحتية البحثية التي تدعم عمل الأبحاث وإجراء الاختبارات والتجارب العلمية حيث تم إنشاء مركز محاكاة مبتكر على أحدث طراز لإكساب خريجي تخصص التمريض المهارات السريرية النوعية لضمان ممارستهم تمريضاً آمناً وفعالاً لممارسة مهاراتهم وإتقانها حتى يكونوا مستعدين لممارسة المهنة فور تخرجهم. كما تم النقاش حول مستجدات مشروع مكتبة الفجيرة الرقمية والتي تشرف عليه جامعة الفجيرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الدوري للمجلس الذي ترأسه سعيد بن محمد الرقباني مستشار سمو حاكم الفجيرة، ورئيس مجلس أمناء الجامعة، حيث توجه الرقباني بالشكر إلى أعضاء مجلس الأمناء وأعضاء اللجنة التنفيذية على دورهم في تقييم وتطوير الخطط الاستراتيجية والمشاريع التي تطرحها الجامعة، وتضمن الاجتماع جدول الأعمال والمستجدات التي نفذت في الجامعة خلال العام الأكاديمي ٢٠٢٠ ـــــ ٢٠٢١ بالإضافة إلى الخطط المستقبلية في الجامعة.

الحرم الجامعي

وقدم الدكتور سامح غوانمة مدير الجامعة مقترحاً لنظام التعليم المدمج في الجامعة، وتم مناقشته من أعضاء المجلس، كما ناقش المجلس الخطة التشغيلية للجامعة ومشروع توسع الحرم الجامعي الحالي ورؤية الجامعة لبناء حرم جامعي دائم، واستعرض المجلس تقرير خريجي الجامعة للعام الأكاديمي ٢٠٢٠ ـــــ ٢٠٢١ ووجه المجلس لإقامة حفل التخريج خلال سبتمبر المقبل.

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