جامعة زايد توقع 3 اتفاقيات لتعزيز المسار المهني للطلبة

المصدر: دبي - البيان

وقع مكتب الشؤون المهنية والخريجين في جامعة زايد 3 اتفاقيات تعاون مع جهات مختلفة في مجالات متنوعة، وذلك لتوسيع نطاق التخصصات التي تطرحها الجامعة لطلبتها، وزيادة مجال الخيارات المطروحة في المجال المهني.

وقالت الدكتورة هند الرستماني مساعدة نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة: نحرص دائماً على تجديد شراكاتنا مع الجهات التي نتعامل معها، وعلى طرح استراتيجيات جديدة واقتراح سبل تدعم بناء علاقات أكثر متانة وتطوراً.

ونحرص كذلك على طرح التنوع والاختلاف في الشركات والمؤسسات التي نعرضها على الطلبة، لكي تغطي الرغبات والتخصصات كافة التي يبحث عنها الخريجون وأصحاب العمل، إلى جانب تقديم ورش عمل وجلسات توجيهية وإرشادية تخص المجال المهني بشكل عام وريادة الأعمال بشكل خاص، وذلك لتحفيز الشباب على اختيار هذا المنحى المستقل الذي يبني فرصاً جديدة مبتكرة تفيد اقتصاد الدولة.

وتم توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع «شركة طالب بن هاشم للاستشارات TBH» وهي أول شركة استشارية في مجال التوطين، لتعزيز فرص التوظيف للخريجين وإعدادهم لسوق العمل.

ومن جهة أخرى تم توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة «التعليم من أجل التوظيف»، وهي مؤسسة غير ربحية تهدف لإعداد الشباب لسوق العمل وإيجاد فرص التوظيف التي تناسبهم، وتأتي الاتفاقية تتويجاً لسنتين من الشراكة والتعاون بين الجامعة ومؤسسة التعليم من أجل التوظيف، تم فيها تخريج عدد من الطلبة من برامج تدريبية متنوعة.

ووقعت الجامعة مذكرة تفاهم مع «أكاديمية دبي لريادة الأعمال» وهي الذراع التعليمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في سبيل تقديم فرص التدريب والاستشارات لدفع الشباب للتوجه لمجال ريادة الأعمال واتخاذه أحدَ خيارات العمل وبديلاً وظيفياً لتحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال.

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