جميلة المهيري: أولويتنا بناء أجيال على درجة من التميز والتفرد والابداع والابتكار

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

أكدت معالي جميلة المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن منظومة التعليم في الدولة تواصل تحقيق المكتسبات وحصد النجاحات على المستوى الإقليمي والعالمي وحصول الدولة على عضوية العشرين الكبار في مجال التربية والتعليم وفق تقارير التنافسية العالمية التي صدرت حديثا يدلل على مدى فاعلية ومواكبة منظومة التعليم في الدولة لأحدث أدبيات التعليم الحديث وأدبياته المتصلة بشكل وثيق مع جودة المخرج التربوي.

وأوضحت معاليها أن قطاع التربية والتعليم يحظى ببالغ الاهتمام والدعم من القيادة الرشيدة التي تواصل استثمارها فيه بغية تطويره وتحديثه وفقا لأعرق الممارسات والطرق المتبعة عالميا في هذا المجال إذ بات تطوير التعليم حتمياً ولابد من المضي قدما لتحقيق نقلات نوعية فيه بما ينسجم مع رؤية الدولة وأجندتها ومئويتها.

وقالت معاليها " سقف الطموح عال وأولويتنا بناء أجيال على درجة من التميز والتفرد والابداع والابتكار، ودخولنا ضمن العشرين الكبار في ملف التربية والتعليم خطوة ستتبعها خطوات بجهود معلمينا ومعلماتنا وقيادتنا المدرسية حيث نعمل معا لتصبح دولتنا الأولى عالميا في قطاع التعليم بفضل دعم ومتابعة قيادتنا الرشيدة التي كرست ثقافة التميز والتصدر في أذهان كافة أبناء الوطن وبناته وبات ذلك ملازما لسلوكهم اليومي ومرتكزا أساسيا في تخطيطهم وعملهم للمستقبل".

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