حاكم أم القيوين يخصّص 10 منح دراسية لأوائل الثانوية العامة

المصدر: أم القيوين - وام

وجّه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بتخصيص 10 منح دراسية كاملة في جامعة أم القيوين، للطلاب والطالبات أوائل الصف الثاني عشر على مستوى الدولة.

وجاءت التوجيهات انطلاقاً من دعم سموه المستمر للطلبة المبدعين والمتميزين، ولتشجيعهم على المزيد من التفوق العلمي وتحفيزهم لاستكمال دراستهم الجامعية في برامج البكالوريوس التي تطرحها جامعة أم القيوين في مختلف التخصصات ضمن بيئة تعليمية تحفزهم على الابتكار والإبداع، وتعزز من مهاراتهم القيادية.

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