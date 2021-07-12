مدارس خاصة بالشارقة وعجمان تحقّق نسب نجاح تجاوزت 95 %

المصدر: استطلاع – عصام الدين عوض

أكد مديرو مدارس خاصة في الشارقة وعجمان، أن بعض إدارات المدارس، حققت نسب نجاح عالية في امتحانات الثانوية خلال العام المنصرم، تجاوزت الـ 95 %، والتي كانت امتحانات استثنائية بكافة المقاييس، حيث واجهت المدارس تحديات عديدة منذ بدء جائحة «كوفيد 19»، تمثلت في عدم امتلاك بعض الطلبة والمعلمين للمهارات التقنية اللازمة للتعلم «عن بعد»، وتذمر الطلبة من الجلوس لساعات طويلة خلف الشاشة، وضغط الواجبات، وعدم التزام بعض الطلبة بقوانين التعلم «عن بعد»،

مهارات

وقال طارق إسماعيل الشيخ مدير مدرسة منارة الشارقة الخاصة: إن امتحانات العام الدراسي المنصرم، كانت استثنائية، وواجهت بعض إدارات المدارس تحديات، تمثلت في عدم توافر أجهزة إلكترونية للعديد من الطلبة والمعلمين، وعدم امتلاك بعض الطلبة والمعلمين للمهارات التقنية اللازمة للتعلم عن بعد، مبيناً أنه تم تجاوزها منذ وقت مبكر .

نجاح

وبدوره، أشار أحمد بدوي مدير مدرسة عجمان الخاصة إلى أن إدارة المدرسة حققت نسبة نجاح بلغت 99.5 % في امتحانات الثانوية، لافتاً إلى أن إدارة المدرسة، عملت على تجاوز كافة الصعاب التي واجهت الطلبة والمعلمين وأولياء أمورهم، منذ بداية العام الدراسي، من خلال تشكيل اللجان الفنية والرقمية، لتذليل العقبات التي تواجه الطلبة فنياً، وتفاعل الطلبة مع العملية التعليمية، ومع الحصص الدراسية بصورة جيدة، دون عقبات فنية، إضافة إلى حضور 100 % للطلبة وللكادر الإداري.

وفي ذات الاتجاه، قالت رولا نسب مدير مدرسة النور الدولية في الشارقة: إن هناك 360 طالباً وطالبة في المدرسة، قدموا امتحانات الثانوية العامة، ونسبة الحاصلين منهم على 95 %، بلغت 48.3 %، كما أن الحاصلين على 90 % فما فوق، بلغت نسبتهم 76 %، مبينة أنه هناك العديد من المنصات والبرامج الذكية التي تم استخدامها في عملية التعلم «عن بعد»، كما تم توظيف أفضل المنصات التي تساعد المعلمين في شرح الدروس، ونقل المعلومة إلى الطلبة بصورة سلسة، ما كان له كبير الأثر في تفاعل الطلبة مع الحصص الدراسية الافتراضية، وبالتالي، تفوقهم وإحرازهم درجات عليا.

وبدورها، قالت عائشة بنت سيف المطوع مديرة مدرسة الحكمة الخاصة في عجمان: إن المدرسة حققت نسبة نجاح بلغت 100 % في امتحانات الثانوية، حيث أدى 118 طالباً وطالبة في المدرسة امتحانات الثانوية العامة، منهم 102 من المسار المتقدم، و220 من المسار العام، مبينة أن إدارات المدارس اكتسبت خبرات ومهارات عديدة، سهلت من العملية التعليمية، ومكنتها من أداء عملية التعلم عن بعد، بصورة سلسة وجيدة.

تخفيف

ومن جهتها، أكدت مها بركة مدير مدرسة الشعلة الخاصة في عجمان، أن هناك 45 % من طلبة الثانوية، حققوا نسبة نجاح بلغت 90 %، حيث أدى الامتحانات 58 طالباً وطالبة، مبينة أن إدارات المدارس تحدت جائحة «كوفيد 19»، بالعديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية، والتي مكنتها من إكمال العام الدراسي بنجاح، دون عقبات فنية تذكر، وذلك من إعداد سياسة جديدة للواجبات المدرسية، تراعي تخفيف الضغط على الطلبة وأولياء الأمور .

تطبيقات

وأكدت شهرزاد عزت مديرة مدرسة الاستقلال الخاصة بالشارقة، أن طالبات المدرسة حققن نسبة نجاح بلغت 99 %، حيث أدى الامتحانات 61 طالبة، منهم 21 حققن نسبة نجاح بلغت 95 %، و40 طالبة حققن 90 %، مبينة أن جائحة «كوفيد 19»، سرعت من دخول الطلبة والهيئتين التدريسية والإدارية، إلى عالم التكنولوجيا الحديثة، من خلال التطبيقات الذكية في كافة المنصات والبرامج الحديثة التي تعامل معها الميدان التربوي.

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