جامعة الإمارات تدعم الجهود الحكومية لحماية أسماك القرش

المصدر: (العين - البيان)

أطلقت جامعة الإمارات العربية المتحدة حملة توعية تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بضرورة حماية أسماك القرش التي تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على توازن البيئة البحرية وذلك في إطار جهودها المتكاملة للمُساهمة في دعم جهود الدولة لحماية البيئة.

وقال الدكتور محمد عبدالمحسن اليافعي، أستاذ مشارك، وكيل كلية الأغذية والزراعة في جامعة الإمارات، رئيس قسم الزراعة التكاملية: إن أسماك القرش في السنوات الأخيرة عانت انخفاضات حادة بسبب الصيد الجائر وزيادة الطلب على اللحوم والزعانف الثمينة مشيراً إلى خطة الإمارات لحماية أسماك القرش في إطار وزارة التغير المناخي والبيئة إذ أطلقت خطة العمل الوطنية (NPOA) للحفاظ على أسماك القرش وإدارتها 2018-2021 والتي تُقدّم خطوات ملموسة لتعزيز الحفاظ على أسماك القرش واستدامتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز التنوع الحيوي والغذائي. واستعرض ما كشفته دراسة أعدتها وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية وشركائها من الجهات الحكومية وغير الحكومية، عن إيواء مياه دولة الإمارات أكثر من 80 نوعاً من أسماك القرش واللخم، ومعظمها معرّض لخطر الانقراض.

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