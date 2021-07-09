محمد بن زايد للخريجين: أنتم مستقبل الوطن ومصدر رفعته

المصدر: دبي ـ البيان

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لأبنائه وبناته الخريجين تفوقهم في مختلف المراحل الدراسية مؤكداً سموه أنهم مستقبل هذا الوطن ومصدر رفعته، وهنأ سموه أسر الخريجين قائلاً لهم زرعتم حب الوطن والعطاء في أبنائكم وبناتكم لمواصلة مسيرة الخير والعطاء. كما وجه سموه تحية شكر وتقدير إلى المعلمين الملهمين والإداريين المخلصين وجميع العاملين في قطاع التعليم، مؤكداً سموه أن إخلاصكم وعملكم بروح الفريق أسهم في اجتياز سنة استثنائية.



جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه الرسمي في «تويتر»: «أبارك لأبنائي وبناتي على تخرجهم وتفوقهم في مختلف المراحل الدراسية.. أنتم مستقبل هذا الوطن ومصدر رفعته.. وأهنئ أسركم، الذين هم عون لكم في جميع التحديات. زرعتم حب الوطن والعطاء في أبنائكم وبناتكم لمواصلة مسيرة الخير والعطاء».



وأوجه تحية شكر وتقدير إلى المعلمين الملهمين والإداريين المخلصين وجميع العاملين في قطاع التعليم لتفانيهم في إنجاح هذا العام الدراسي.. إخلاصكم وعملكم بروح الفريق أسهم في اجتياز سنة استثنائية.

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