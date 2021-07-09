زكي نسيبة للمتفوقين: أتطلّع إلى رؤيتكم بين طلبة جامعة الإمارات

المصدر: العين- البيان

هنأ معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، طلبة الثانوية العامة، قائلاً: «أبنائي وبناتي الطلبة المتفوّقين، أبارك لكم من القلب إنجازاتكم وتفوّقكم. لقد أثبتم قدراتكم الفائقة في تجاوز كافّة التحدّيات والعوائق التي فرضتها جائحة «كورونا» على مسار العملية التعليمية، وأبرزتم أمام العالم بأسره، أنه لا مستحيل في قاموس وطنكم، دولة الإمارات العربية المتحدة».



وأضاف معاليه: «نفتخر بكم في الإمارات جيلاً واعداً، مُبدعاً ومتميّزاً، يتطلّع بشوقٍ للمُساهمة في تحقيق رؤية ورسالة القيادة الرشيدة، بأن تكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم، بحلول الذكرى المئوية لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في عام 2071».



واختتم قائلاً: «ومن منطلق إيماني الكامل بمهاراتكم وقدراتكم وإمكاناتكم التي تؤهلكم للتميّز والإبداع في مختلف المجالات، أتطلّع إلى رؤيتكم بين طلبة جامعة الإمارات التي تحتضن علماء وباحثين إماراتيين موهوبين ومُتميّزين محلياً وعالمياً، وتحرص على إغناء مسيرتكم التعليمية المستقبلية، بكل خبرة علمية وعملية مُميّزة ورائدة».

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