جامعة الشارقة تشارك في برنامج (استعداد) بـ5 كليات

المصدر: الشارقة – البيان

تشارك جامعة الشارقة في برنامج سفرائنا الوطني (استعداد)، والذي أطلقته وزارة التربية والتعليم ضمن منظومتها المهارية والأكاديمية الافتراضية لصيف عام 2021 بين أسبوعين لثلاثة أسابيع، أثناء الفترة من 4 يوليو حتى آخر أغسطس الشهر القادم، وتأتي مشاركة جامعة الشارقة ضمن خطتها الاستراتيجية الخمسية من خلال طرح عدد كبير من البرامج الأكاديمية لتمكين طلبة الثانوية من المهارات العلمية والنظرية اللازمة لمرحلة الدراسة الجامعية، حيث تشارك بـ5 كليات.

تنسيق

وشاركت جامعة الشارقة بالبرنامج من خلال تنسيق مكتب الشؤون المجتمعية للبحث العلمي التابع لمكتب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، وبمشاركة 5 كليات من الجامعة وهي: كلية الفنون الجميلة والتصميم، وكلية الطب، وكلية العلوم، وكلية الهندسة، وكلية الاتصال، كما شاركت عدد من الإدارات في الجامعة منها: مكتب نقل التكنولوجيا، (OpenUAE Research Group)، ومكتب الشؤون المجتمعية للبحث العلمي، حيث شاركت الجامعة من خلال طرح 11 برنامجاً أكاديمياً في مجالات: الصناعات الإعلامية والإبداع، وعلم التخلق في تطور السرطان، والذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأدوية، وابتكار التصميم للتأثير الاجتماعي، وتكامل التكنولوجيا في الهندسة المدنية.

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