"الامارات للتعليم" تحدد 8 خطوات لإتمام امتحان الإعادة المقررة على طلبة الصف الثاني عشر

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

حددت مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي، 8 خطوات أساسية لإتمام امتحانات الإعادة المقررة على طلبة الصف الثاني عشر، والتي ستبدأ يوم الأحد المقبل 11 يوليو الجاري وحتى الخميس الموافق 15 من الشهر نفسه.

ودعت المؤسسة المدارس الحكومية إلى ضرورة الالتزام بالخطوات التي اعتمدتها وبشكل متزامن، لضمان سير الامتحانات بشكل طبيعي، وبما يصب في مصلحة العملية التعليمية والطالب.

وتصدرت الخطوات الثماني إجراء حصر سريع لأجهزة الحاسوب المتوفرة في كل مدرسة، والتأكد من تسليم الأجهزة للطلبة الذين لديهم امتحانات إعادة، مع تزويد المؤسسة بقائمة الطلبة الذين لم يتسلموا الأجهزة، حتى يتسنى لإدارة الأعمال الرقمية في المؤسسة تقديم الدعم اللازم لهم وبشكل عاجل.

أما الخطوة الثانية التي طالبت بها المؤسسة، فهي تتعلق بترشيح المعلمين أو رواد التغيير الذين سبق تدريبهم على آلية التعامل مع الاختبارات، ليقدموا الدعم اللازم للطلبة، وتوجيههم للتواصل مع اختصاصي التعلم الذكي أو الدعم الفني.

ودعت المؤسسة المدارس في الخطوة الثالثة، إلى التأكد من تسليم الجداول المعتمدة للطلبة الذين لديهم امتحان إعادة في مادة دراسية أو أكثر من مواد المجموعة (A).

وجاءت الخطوة الرابعة المطلوب تنفيذها، متمثلة في التأكد من إخطار الطلبة بمواد الإعادة، فيما جاءت الخطوة الخامسة داعية إلى التأكيد على الطلبة بضرورة الالتزام بالمواعيد والأزمنة المحددة والمعتمدة في الجداول الامتحانية، وحددت الخطوة التنفيذية السادسة طلب مؤسسة التعليم المدرسي بأهمية إعادة أجهزة الحاسوب للطلبة الذين لديهم امتحان إعادة " التعليم العام، التسامح"، في الوقت نفسه طالبت المؤسسة المدارس بالتأكيد على الطلبة بضرورة وجود المتصفح الآمن على أجهزة الحاسوب الخاصة بهم ( نسخة أجهزة الويندوز، والماك، والآيباد، والأندرويد).

أما الخطوة الثامنة والأخيرة، فركزت على ضرورة إبلاغ الطلبة بقنوات التواصل خلال فترة الامتحانات في حالة مواجهة الطالب لأية مشاكل تقنية، أو عدم حصوله على بطاقة أداء الامتحان، بالنسبة لطلبة المدارس الخاصة والتسامح، على أن يتم التعامل معهم من خلال فريق المتابعة المشكل في اللجنة الامتحانية، التي تقدم فيها الطلبة في امتحان الفصل الدراسي الثالث.

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