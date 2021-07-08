ولي عهد الفجيرة يطلع على مضمون رسالة طالبة في الماجستير

المصدر: الفجيرة- وام

اطلع سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، على مضمون رسالة الماجستير التي حصلت عليها سندية إبراهيم سعد في تخصص الإدارة الحكومية والسياسة من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. واستمع سموه إلى شرحٍ تفصيلي من سندية إبراهيم سعد عن مضمون رسالة الماجستير التي حملت عنوان «دور ريادة الأعمال في تقليل نسبة البطالة»، والمحاور التي تمت مناقشتها والتطرق إليها، مؤكداً سموه دعمه الدائم للشباب على البحث العلمي في المجالات التي تخدم قطاع العمل الشبابي في الفجيرة، وتطوّر الجوانب الحيوية في ريادة الأعمال والمعارف الاقتصادية الحديثة.

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