جامعة الشارقة تحتفل بتخريج 1647طالبة من حملة البكالوريس والدبلوم

المصدر: الشارقة - البيان

احتفلت جامعة الشارقة بتخريج طالباتها من كليات الجامعة المختلفة من حملة البكالوريوس والدبلوم لفصلي الربيع والصيف للعام الأكاديمي: 2019/2020، ومن حملة البكالوريوس لفصل الخريف والربيع: 2020/2021، وذلك بمقر قاعة المدينة الجامعية، حيث بلغ المجموع العام للخريجات 1647 خريجة، منهن 173 من كلية إدارة الأعمال، و21 من كلية الحوسبة والمعلوماتية، و402 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، و144 من كلية القانون، و148 من كلية الفنون الجميلة والتصميم، و385 من كلية الهندسة، و214 من كلية الاتصال، و102 من كلية العلوم، و18 من كلية المجتمع، و40 من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وذلك برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة.



3 احتفالات



وقد جرى تقسيم الخريجات على 3 احتفالات على مدار 3 أيام «الاثنين – الثلاثاء – الأربعاء»، وتم توزيع الخريجات على 4 مجموعات متتالية في كل يوم، وذلك ضمن مقتضيات تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية التي وضعتها الجامعة لهذه الاحتفالات للوقاية من فيروس كورونا.

وبدأ الاحتفال بعزف السلام الوطني وتلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم، ثم تبعه كلمة مسجلة للدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، رفع فيها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة بتخريج هذه الكوكبة التي وصفها بالمباركة من طالبات العلم والمعرفة من جامعة الشارقة، كما قدم التهنئة للخريجات ولأهاليهن وذويهن وأولياء أمورهن وأساتذتهن ولكل من أسهم في تأهيلهن بالعلم والمعرفة وكريم الأخلاق والقيم.



توصية



وتوجه بكلمته للخريجات قائلاً لهن: سأقرن تهنئتي إلى كل خريجة منكن بالتوصية الصادقة والراسخة بأن تكون ثقتها بتعليمها وجودة تأهيلها ومهاراتها العلمية والعملية في أعلى مستوى لها، ليس فقط لتمضي في حياتها العملية والوظيفية بقوة وفاعلية وكفاءة تضيف إلى موقع عملها الكثير من التطور والتقدم وروعة المنجزات، بل ولتجسد أهمية المكانة التي حققتها هذه الجامعة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية والتي أقرتها لها كثير من المنظمات العالمية الكبرى المتخصصة بتقييم الجامعات على المستوى العالمي مؤكداً بأنه أمر يرسخ هذه الثقة في أنفسكن أيتها الخريجات ويطلق العنان لآفاقكن العلمية ومهاراتكن التخصصية في ميادين التخطيط والتطوير ومكونات التقدم والتطور للعمل الوظيفي أو المهني أو الحياتي الذي تتولونه.



تأهيل



وأضاف قائلاً: أنتن جميعاً قد تم تأهيلكن العلمي والمهاري بجامعة الشارقة التي أسسها ويرعاها رئيسها صاحب السمو حاكم الشارقة ويوجهها سموه لتعزيز تقدمها إلى المواقع الأمامية والأولى بين الجامعات النظيرة في الآفاق العالمية إلى أن تمكنت الجامعة التي تنتمين إليها من أن تتفوق على الكثير من الجامعات العالمية التي مضى على تأسيسها العشرات من السنين إن لم نقل أكثر، وذلك بتقدمها العلمي والتعليمي، وهو ما أكدته التقارير الرسمية للمنظمات العالمية المتخصصة بتقييم الجامعات على المستوى العالمي مؤخراً. لهذا أدعوكن أن تتحلين باليقين أولاً وقبل كل شيء بربكن الكريم الذي منّ علينا وعليكن جميعا بالتوفيق واِلنجاح، وأن تكون ثقتكن بأنفسكن وبعلمكن وبما ظفرتن به من خبرات ومهارات في جامعتكن راسخة وقوية لتلبية متطلبات الحياة الوظيفية والشخصية، كما أدعوكن لمزيد من التحصيل العلمي والمعرفي للدرجات العلمية الأعلى، والانضمام إلى عضوية رابطة خريجي الجامعة لتعزيز مسيرتكن العلمية والعملية والاجتماعية.



متطلبات



وأعلنت الدكتورة سلامة الرحومي عميدة شؤون الطالبات بجامعة الشارقة عن اجتياز الخريجات متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس والدبلوم كل حسب مؤهله، وقدمت لهن التهنئة وتمنت لهن التوفيق في خدمة أوطانهن ومسيرتهن المهنية والعلمية. لتبدأ بعد ذلك مراسم التخريج بتسليم الشهادات للطالبات الخريجات، حيث سلم الشهادات بالنيابة عن مدير الجامعة، الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وعدد من عمداء الكليات ورؤساء الأقسام لكليات الجامعة المختلفة وسط فرحة عمت جميع الحضور.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز