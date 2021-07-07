100 ألف طالب خضعوا لاختبارات امسات العام الجاري

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

خضع 100 ألف طالب وطالبة لاختبار الإمارات القياسي "امسات" خلال العام الدراسي 2020-2021، وأعلنت وزارة التربية والتعليم عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن انتهاء جلسات اختبار الإمارات القياسي، التي تم تنظيمها من خلال 50 جلسة.

وأوضحت الوزارة أن الطلبة موزعون على أربع فئات مختلفة من طلبة الثاني عشر، وخريجي السنوات السابقة في التعليم العام، والراغبين في التوظيف، وطلبة الماجستير والدكتوراه.

وعقدت الجلسات في 265 مركزاً موزعاً على مناطق الدولة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم استعدادها لاختبار الامارات القياسي "إمسات" للعام الدراسي المقبل 2021-2022، والذي سيتم فيه زيادة عدد جلسات الاختبار واستقطاب فئات جديدة، وطرح حزمة جديدة من السياسات والخدمات.

وطبقت وزارة التربية العام الماضي اختبار "إنجاز" الذي يعدّ أحد فئات اختبار الامارات القياسي وهو إلزامي لجميع طلبة الثاني عشر.

و"إنجاز" عبارة عن اختبار إلكتروني معياري لتقييم مدى امتلاك الطلاب للمهارات والمفاهيم في نهاية الحلقة الدراسية الثالثة لمواد دراسية محددة. وقد أدى الطلبة أربعة مواد إلزامية هي، اللغة العربية والانجليزية والرياضيات والفيزياء.

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