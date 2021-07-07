توائم عجمان: تكريم حميد النعيمي وسام على صدورنا

المصدر: متابعة - عصام الدين عوض

عبرت الطالبات التوائم لجين ولينا وفرح عدنان ذوقان من الجنسية الأردنية والحاصلات على نسبة 98.5% في امتحانات الثانوية من مدرسة الحكمة الخاصة عن فرحهن بتكريمهن من قبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، حيث خصص سموه لهن ثلاث منح دراسية كاملة في جامعة عجمان، مبينات أن التكريم يعد وساماً على صدورهن، وأنه جاء حتى يبين أن القيادة الرشيد للدولة – دائماً – ما تهتم بالأوائل وفر لهم سبل النجاح ومقوماته سواء اكانوا من الطلبة المواطنين أم المقيمين، كما أن التكريم يدلل على اهتمام سموه بدعم مسيرة التعليم والطلبة المميزين وتذليل الصعاب التي تواجههم حتى يكملوا مسيرتهم العلمية دون معوقات تذكر .

تقول الطالبة لجين، التي درست بمدرسة الحكمة الثانوية في عجمان منذ أن التحقت بالصف الأول الابتدائي إلى أن أكملت مسيرتها بتفوق في امتحانات الثانوية والتي تحصلت على نسبة نجاح تمكنها من الالتحاق بالجامعات، إن المنحة التي قدمها لهن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان تعد وساماً على صدرها وصدر شقيقتيها، كما أنها أدخلت البهجة والحبور في نفوسهن، وأمَّنت لهن مواصلة الدراسة الجامعية دون منغصات، وهذا هو ديدن القيادة الرشيدة للدولة التي لم تبخل على أبنائها وعلى على أبناء المقيمين في أرضها الطيبة من خلال تذليل الصعاب التي تواجههم حتى يتمكنوا من إكمال مسيرتهم الدراسية، مبينةً أنها تنوي التخصص في العلاج الفيزيائي أو دراسة الصيدلة، لأنها منذ الصغر تميل الى ذلك التخصص .

من جهتها، أكدت توأمتها الطالبة لين أن المنحة التي قدمها لهن صاحب السمو حاكم عجمان ليست بغريبة على سموه، فهو دائماً ما يدعم الطلبة المتفوقين ويقدم لهم العون والمساعدة في سبيل إكمال دراستهم دون معوقات تذكر، مبينةً أن المكرمة تعد محفزاً إيجابياً وسوف تزرع في نفوسنا محركاً عظيماً على نشر الخير ومساعدة المحتاجين والوقوف بجانبهم حتى يحققوا مبتغاهم، مبينةً أنها تنوي دراسة التصميم الداخلي وتتخصص فيه إلى أن تصل إلى مبتغاها وحلمها، وهو أن تصبح مصممة ذات بصمة خاصة .

وفي السياق ذاته، تقول شقيقتها فرح إن الامارات أضحت عنواناً حضارياً لا تخطئه العين، ترسم من خلاله تفرّدها القيمي وتفوقها في الإنجاز وصناعة المستقبل ومساهماتها في تحقيق الخير لكل البشرية، وأن ذلك التكريم من صاحب السمو حاكم عجمان خير دليل على الاهتمام بإنسان الإمارات وبكل المقيمين على ارضها من خلال توفير احتياجاتهم ورعاية المتفوقين منهم سواء أكانوا طلبة أم خلافهم، فهي بلد الفرص وتحقيق الأمنيات، مبينةً أن المنحة سوف تخفف العبء المادي عن أسرتها، لافتةً إلى أنها تنوي دراسة الطب البشري، لأنها منذ صغرها لديها الرغبة في دراسة علم الطب والتخصص فيه.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز