تمديد قبول طلبات المنح الدراسية لـ«سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة» حتى 15 يوليو

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

كشفت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، عن تمديد تلقي طلبات الاستفادة من برنامج المنح الدراسية إلى 15 يوليو الجاري، بهدف دعم أكبر شريحة من طلبة مدارس رأس الخيمة، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة في ضمان مستقبل أفضل للطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية للعام الدراسي 2020 – 2021.

وأكدت رشا محسن مدير مساعد المنح الدراسية بمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، أن مكتب المنح الدراسية يوفر للطلبة الإماراتيين والمهنيين الواعدين فرصاً للمنح الدراسية لمتابعة الدراسات الجامعية أو الدراسات العليا في جامعات محلية مختارة وكذلك جامعات من الدرجة الأولى في خارج الدولة.

وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من المنح الدراسية التي قدمتها المؤسسة منذ تأسيس البرنامج بلغ ما يقارب 300 طالب وطالبة من طلبة رأس الخيمة، حيث يعمل مكتب المنح الدراسية على إدارة مجموعة من المنح الدراسية الكاملة والجزئية والتكميلية للدراسة داخل أو خارج الدولة على مستوى الدرجات العلمية سواء في درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، ويتم تحديد التمويل والمخصصات المالية المحددة بناءً على القبول الجامعي/ برامج الدرجات العلمية، والميزانية المتاحة، ودعم الرعاية المشتركة من مؤسسات أخرى مثل جهات التوظيف أو وزارة التعليم.



آلية



وأضافت: تكون المخصصات المالية بناءً على الجامعات والبرامج الدراسية المعتمدة في الجامعات الخاصة بالدولة، تغطية بنسبة 100% من الرسوم الدراسية لبرامج درجة البكالوريوس، وتغطية بنسبة 50% من الرسوم الدراسية لبرامج درجة الماجستير، وبالنسبة للجامعات الحكومية في الدولة، يوفر البرنامج مكافآت شهرية لبرامج درجة البكالوريوس، وتغطية 50% من الرسوم الدراسية لبرامج درجة الماجستير.

وأوضحت مدير مساعد المنح الدراسية، أن البرنامج يوفر للمستفيدين في جامعات الابتعاث خارج الدولة مكافآت شهرية لبرامج درجة البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه، للطلبة المبتعثين من جهة وزارة التعليم، ومنح دراسية كاملة «رسوم دراسية، مكافآت شهرية، تأمين صحي، تذاكر سفر» لطلبة برامج درجة الماجستير بما يتلاءم مع احتياجات استراتيجية حكومة رأس الخيمة.

وأشارت إلى أن مكتب المنح الدراسية يسعى إلى تقديم منح دراسية لأفضل فئة من الطلبة والمهنيين الواعدين في الإمارة، ويتم تشجيع المتقدمين المستوفين جميع المتطلبات ومعايير القبول على التقديم، نظراً لطبيعة المنح الدراسية التنافسية.



مستندات



وأضافت: يجب على جميع المتقدمين إكمال الطلب الإلكتروني ذي الصلة وإرفاق جميع المستندات المطلوبة في بوابة المنح الدراسية خلال المواعيد النهائية المحددة، وذلك للنظر فيها والحصول على منح دراسية محتملة، ويجب على الطلبة الراغبين في التقديم من أجل الحصول على منحة دراسية اتباع الخطوات التالية: زيارة بوابة المنح الدراسية الإلكترونية، ومراجعة جميع المعلومات الخاصة بالتقديم في «المنح الدراسية داخل الدولة أو خارجها» متضمنة بذلك معايير الأهلية، وإنشاء حساب متضمن بذلك اسم المستخدم وكلمة المرور «ينطبق ذلك على جميع المستخدمين الجدد»، وتحديد «منحة دراسية داخل الدولة أو خارجها» للبدء في تقديم طلب المنحة، وإكمال استمارة الطلب ذات الصلة وتحميل جميع المستندات المطلوبة باللغة الإنجليزية، والالتزام بتقديم طلب المنحة الدراسية قبل الموعد النهائي.

ويستقبل مكتب المنح الدراسية سنوياً العديد من الطلبات الخاصة بالمنح الدراسية من الطلبة المؤهلين، وبالتالي فإن عملية مراجعة طلبات المنح ستكون تنافسية للغاية.



شروط



ويجب على الطلبة الحاصلين على منحة دراسية التوقيع على اتفاقية خاصة بالمنحة الدراسية متضمنة بذلك الشروط المعينة لضمان استمرارية المنحة خلال الفترة المحددة للدراسة، والمحافظة على مستوى أكاديمي ومعدل تراكمي لا يقل عن 3.0 أو ما يعادله وفقاً لنظام الدرجات الجامعي، والمحافظة على التواصل المنتظم مع مكتب المنح الدراسية خلال فترة المنحة، والالتزام بقواعد السلوك الطلابي / المهني والنزاهة الأكاديمية، ومشاركة طلبة المنحة الدراسية على المشاركة في أنشطة مكتب المنح الدراسية وذلك لتسليط الضوء على الإنجازات وتبادل الخبرات الشخصية مع الطلبة الآخرين.

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