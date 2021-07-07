ابتسام كساب والدة الطالبات المتفوقات: تكريم حاكم عجمان بشارة غالية ومكرمة سامية

المصدر: متابعة – عصام الدين عوض

أكدت المعلمة ابتسام كساب، والدة التوأم المتفوقات في امتحانات الثانوية، لجين ولينا وفرح عدنان، أن الاتصال الذي وردهم من مكتب صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، أثلج صدورهم، وأدخل البهجة والسرور في أنفسهم، لأنه حمل لهم بشارة غالية، ومكرمة سامية من قبل سموه، وهي منح بناتها منحاً دراسية كاملة في جامعة عجمان، حتى يكملن مسيرة حياتهن الدراسية بأريحية تامة، ويحققن طموحاتهن، التي طالما حلمن بتحقيقها في أرض الخير، أرض الإمارات، مبينة أن سموه دائماً ما يدعم مسيرة المتميزين والمتفوقين، وذلك انطلاقاً من حرص سموه على رعاية ودعم المتفوقين والمتميزين، ومد يد العون لهم للاستمرار في رحلة التميز والإبداع خلال دراستهم.

35 عاماً

وأضافت: أنها مقيمة في الإمارات منذ 35 عاماً، وأن زوجها يعمل مهندساً في إحدى الشركات الخاصة، كما أنها تعمل مشرفة في مرحلة رياض الأطفال بمدرسة الحكمة الخاصة في عجمان، منذ 7 سنوات، لافتة إلى أن تكريم بناتها، يعد تكريماً لكل المتفوقات والمتميزين والأوائل في امتحانات هذا العام، والذي كان عاماً استثنائياً، تمكن الطلبة من خلاله تحدي ظروف جائحة «كوفيد 19»، وبالتالي، تحقيق النجاح والتفوق، كما يعد تشجيعاً لكافة المتميزين، حتى يأخذوا حظهم في العلم، وينالوا قسطاً كبيراً منه.

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