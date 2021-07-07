«الإمارات للتعليم» تحدد 22 مركزاً لتجميع الكتب تمهيداً لإعادة التدوير

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الخطوات الإرشادية في تنفيذ مبادرة إعادة تدوير الكتب، موضحة مراحل التسليم والتخزين والتجميع وتداول الكتب والاجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا، وحددت 22 مركزاً لتجميع الكتب موزعين على إمارات الدولة، بواقع 10 مراكز على مستوى إمارة أبوظبي، و12 مركزاً في دبي وباقي الإمارات.

وانطلقت أمس عملية تجميع الكتب المدرسية في مختلف المراكز المحددة وفق الاشتراطات المنصوص عليها من المؤسسة، وحرصت الإدارات المدرسية أن توجه الطلبة وذويهم لتعبئة رابط التسجيل الخاص ببيانات تسليم الكتب وتحديد مواعيد وتواريخ الاستلام.

وتمثلت إرشادات تنفيذ المبادرة في تحديد إجراءات واشتراطات مراحل التسليم والتخزين والتجميع والتي شددت فيها على ضمان تعريض الكتب المدرسية التي يتم تسليمها للمدارس للشمس لمدة يوم واحد على الأقل وتعقيمها قبل وضعها في أكياس بلاستيكية شفافة وتعقيم الأكياس والتأكد من عدم لمسها إلا بعد ارتداء القفازات الواقية وتسليمها في مناطق الاستلام التي يتم إخطار أولياء الأمور بها، مؤكدة على عدم تسليمها حال لمسها بالأيدي المكشوفة أو تعرض الأكياس للتلف أو اللمس من شخص آخر.

وجاء إطلاق مبادرة «إعادة تدوير الكتب المدرسية» تزامناً مع نهاية العام الدراسي 2020/‏2021 وبما ينسجم مع التوجهات في الحفاظ على البيئة وترجمة لبنود الأجندة الوطنية المرتبطة بالحفاظ على البيئة واستدامتها وتستهدف الطلبة وأولياء الأمور وكافة شرائح المجتمع، وتهدف المبادرة إلى التأكيد على أهمية وقيمة الكتاب المدرسي وغرس قيمة المحافظة عليه، وتعزيز فكر الاستدامة البيئية لدى الطلبة ودعم مبادرات الدولة في مجال الاستدامة البيئية.

ودعت المؤسسة كافة المستهدفين والقائمين على المبادرة إلى المشاركة فيها بفعالية نظراً لما تتضمنه من أهداف وقيم سامية من شأنها التأكيد على أهمية الكتاب المدرسي كوعاء للعلم يمكن الاستفادة منه وتدويره في يد الطلبة في مختلف المراحل الدراسية، بما يعكس قيم العطاء التي يتحلى بها الطلبة وبما يعزز لديهم ثقافة الاستدامة والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة.

وأكد دليل «إعادة تدوير الكتب» الذي أصدرته المؤسسة، على أهمية الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المنصوص عليها من قبل المؤسسة والسلطات المختصة والمعنية في الدولة بهدف الوقاية من فيروس «كوفيد-19» ومنع انتشاره بما يشمل إجراء فحوصات PCR وصلاحيتها ضمن الأطر الزمنية التي يتم الإعلان عنها للسماح بدخول المدارس، والالتزام بمعايير السلامة الشخصية من ارتداء الكمامات والقفازات الواقية وتعقيم اليدين وتعقيم الكتب والأكياس المستخدمة لتسليمها والحاويات المستخدمة لتخزينها

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