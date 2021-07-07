تخريج دفعة جديدة من طلبة ثانويات التكنولوجيا التطبيقية

المصدر: أبوظبي- وام

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، الاحتفالات الافتراضية التي نظمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، بمناسبة تخريج 1403 مواطنين ومواطنات، يمثلون الدفعة الجديدة من خريجي ثانويات التكنولوجيا التطبيقية، التابعة لمعهد التكنولوجيا التطبيقية، ضمن منظومة «أبوظبي التقني».

كما حضر الاحتفالات معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، والدكتورة نوال خليفة الحوسني المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «ايرينا»، ومحمد عبد الجليل الفهيم رئيس مجلس أمناء جائزة عبد الجليل الفهيم للتفوق العلمي، وهزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي.

تهنئة

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في كلمته خلال الاحتفالات: «نبارك لخريجي وخريجات ثانويات التكنولوجيا التطبيقية، وأتقدم إليكم جميعاً بالتهنئة على استكمال متطلبات التخرج، وأتمنى لكم كل خير وفلاح، وأن يكون الإتقان والعمل الجاد والمخلص، هو المنهج الأساسي الذي يوصلكم إلى تحقيق كل أهدافكم في الحياة».من جانبه، قال معالي حسين بن إبراهيم الحمادي: إن الخريجين يمثلون كوكبة جديدة من الطلبة المتميزين والمبدعين، تنضم إلى قوافل التخريج المتتالية، من أبرز المؤسسات التعليمية الوطنية، التي قدمت، ولا تزال تقدم، نخبة من الكفاءات الوطنية في تخصصات تشكل محور ارتكاز التحول نحو اقتصاد المعرفة المستدام، وأداة بناء التنمية الاقتصادية الشاملة على مدار سبعة عشر عاماً، كنا فيها شاهدين على عظمة الإنجاز، وفخورين بأبنائنا الخريجين، الذين يتسابقون نحو خدمة ورفعة وتقدم الدولة.

وتوجّه معالي عبد الله بن طوق المري، بالتهنئة إلى الخريجين، مؤكداً أنهم يشهدون اليوم مرحلة مهمة في مسيرتهم التعليمية.

وقال معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي: يسعدني ويشرفني، أن أشارككم في هذه الفرحة، والانتقال إلى مرحلة جديدة، مرحلة التعليم العالي، ومن خلال عملي السابق في هذا القطاع، أؤكد لكم أنها مرحلة شيقة، ستكونون فيها صداقات جديدة، وستتخصصون في مجالات مختلفة.

تميز

قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد في كلمة للخريجين: إن فرحة الوطن تكتمل بكم وبتميزكم، وفي هذا اليوم، لا يسعني إلا أن أتمنى لكم كل التوفيق في مسيرتكم العلمية والعملية المقبلة، ثقتنا بكم عالية، فالوطن ينتظركم، وينتظر إبداعاتكم، أمنياتي لكم بمزيد من التفوق والنجاح في مسيرتكم القادمة، ونفخر بإنجازاتكم، وبروح الشباب التي توجد لديكم، والتي ستعزز إنجازات دولة الإمارات، وبالأخص لمرحلة الخمسين عاماً المقبلة.

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