«الإمارات للتعليم» تحدد 6 موجهات لامتحانات الإعادة

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي مواعيد امتحانات الإعادة لطلبة الصف الثاني عشر «مسارات النخبة والمتقدم والعام والتطبيقي» في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، التي ستنطلق الأحد المقبل، ويؤدي الطلبة الامتحانات في 5 أيام، لذا سيعقد أكثر من امتحان خلال اليوم نفسه في بعض الأيام. وحددت المؤسسة 6 موجهات عامة للطلبة الذين سيخوضون امتحانات الإعادة، تتمثل بانعقاد الاختبارات في مواد المجموعة (A).

والطلبة المستهدفون هم الراسبون في مادة أو أكثر من مواد المجموعة (A) في نهاية العام الدراسي 2021/2020، ويطبق إلكترونياً «عن بعد» لجميع الطلبة الذين لديهم إعادة في مادة أو أكثر، ويحصل الطالب على بطاقة الدخول للامتحان من خلال خاصية الإشعارات في بوابة التعليم الذكي «LMS». وأوضحت المؤسسة أنه سيتم ربط الأسئلة بزمن محدد، لذا يجب مراعاة ذلك عند الإجابة عن الأسئلة الواردة في الامتحان الإلكتروني، ويمكن استخدام الآلة الحاسبة خلال فترة الامتحان.

وفي معرض ردها على سؤال «البيان» أوضحت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسية، أنها قررت تطبيق امتحانات الإعادة لطلبة الثانوية ولا يوجد امتحانات تحسينية، وذلك بعد دراسة مستفيضة أجرتها المؤسسة في الآونة الأخيرة للوقوف على العائد من الامتحانات التحسينية مقارنة مع نتائج الفئة المستهدفة من طلبة الصف 12 التي تم إعلانها مؤخراً، مبينة أن الطلبة المعنين بامتحانات التحسين حققوا نتائج متقدمة، تتضاءل معها فرصة استفادتهم من تلك الامتحانات، لذلك قررت المؤسسة تطبيق امتحانات الإعادة فقط.

مواد

ووفقاً للجداول التي اعتمدتها المؤسسة يستهل طلبة جميع المسارات امتحانات الإعادة بمادة الرياضيات والدراسات الاجتماعية يوم الأحد، وفي اليوم التالي يؤدي طلبة المسارين العام والمتقدم امتحاني اللغة العربية والعلوم الصحية، ويؤدي طلبة مساري النخبة والتطبيقي امتحان اللغة العربية فقط، ويوم الثلاثاء يؤدي طلبة المسارات العام والمتقدم والنخبة امتحاني الفيزياء والتربية الإسلامية، فيما يؤدي طلبة المسار التطبيقي امتحاني العلوم التطبيقية والتربية الإسلامية.

ويوم الأربعاء يخوض طلبة جميع المسارات العام والمتقدم والنخبة امتحان اللغة الإنجليزية، والذي يختتم به طلبة المسار التطبيقي امتحانات الإعادة، فيما يختتم يوم الخميس طلبة المسار العام بمادة الكيمياء أو الأحياء، وطلبة المسار المتقدم بمادة الكيمياء، وطلبة النخبة بمادتي الكيمياء والأحياء.

8 خطوات

ومن جهة أخرى، دعت المؤسسة طلبة الصف الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، إلى زيارة موقعها ese.gov.ae، لتقديم طلب تصديق الشهادات الدراسية (النسخ الأصلية) للعام الدراسي 2021/2020.

وحددت المؤسسة في تعميمها، 8 خطوات لتقديم الطلبة، هي: زيارة الموقع، واختيار الخدمات الإلكترونية، ثم طلب تصديق الشهادة تعليم عام، واختيار النسخة الأصلية، وتعبئة وإرفاق المستندات، ودفع الرسوم إلكترونياً، ثم يتم إرسال إشعار للمتعامل، وسيتم توصيل النسخة الأصلية للشهادة عن طريق شركة «توصيل».

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