8 خطوات لتوثيق شهادة الثانوية

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

دعت مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي طلبة الصف الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، إلى زيارة موقعها ese.gov.ae، لتقديم طلب تصديق الشهادات الدراسية (النسخ الأصلية) للعام الدراسي 2021/2020.

وحددت المؤسسة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ثماني خطوات لتقديم الطلبة، هي زيارة الموقع، واختيار الخدمات الإلكترونية، ثم طلب تصديق الشهادة تعليم عام، واختيار النسخة الأصلية، وتعبئة وإرفاق المستندات، ودفع الرسوم إلكترونياً، ثم يتم إرسال إشعار للمتعامل، وسيتم توصيل النسخة الأصلية للشهادة عن طريق شركة "توصيل".

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