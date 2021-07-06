"الإمارات للتعليم": لا امتحانات تحسينية للثاني عشر

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

أوضحت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ردها على سؤال للبيان، أنها قررت تطبيق امتحانات الإعادة لطلبة الثانوية ولا يوجد امتحانات تحسينية وذلك بعد دراسة مستفيضة أجرتها المؤسسة في الآونة الأخيرة للوقوف على العائد من الامتحانات المذكورة (التحسينية) مقارنة مع نتائج الفئة المستهدفة من طلبة الصف 12 التي تم إعلانها مؤخرا، مبينة أن الطلبة المعنيين بامتحانات التحسين حققوا نتائج متقدمة، تتضاءل معها فرصة استفادتهم من تلك الامتحانات لذلك قررت المؤسسة تطبيق امتحانات الإعادة فقط.

وأضافت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن المدارس على أتم جاهزية للتعامل مع ملاحظات الطلبة وأولياء الأمور بخصوص النتائج، وبإمكانهم التوجه مباشرة إلى المدارس للحصول على إجابات عن استفساراتهم وملاحظاتهم."

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