انطلاق امتحانات الإعادة للثاني عشر الأحد المقبل

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي مواعيد امتحانات الإعادة لطلبة الصف الثاني عشر (مسارات النخبة والمتقدم والعام والتطبيقي) في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، التي ستنطلق الأحد المقبل، ويؤدي الطلبة الامتحانات في خمسة أيام فقط، لذا سوف يعقد أكثر من امتحان خلال اليوم نفسه في بعض الأيام.

وحددت المؤسسة ستة موجهات عامة للطلبة الذين سيخوضون امتحانات الإعادة، انعقاد الاختبارات في مواد المجموعة (A)، والطلبة المستهدفون هم الراسبون في مادة أو أكثر من مواد المجموعة (A) في نهاية العام الدراسي 2021/2020، ويطبق إلكترونياً "عن بعد" لجميع الطلبة الذين لديهم إعادة في مادة أو أكثر، ويحصل الطالب على بطاقة الدخول للامتحان من خلال خاصية الإشعارات في بوابة التعليم الذكي "LMS".

وأوضحت المؤسسة انه سيتم ربط الأسئلة بزمن محدد، لذا يرجى مراعاة ذلك عند الإجابة عن الأسئلة الواردة في الامتحان الإلكتروني، ويمكن استخدام الآلة الحاسبة خلال فترة الامتحان.

ووفقا للجداول التي اعتمدتها المؤسسة يستهل طلبة جميع المسارات امتحانات الإعادة بمادة الرياضيات والدراسات الاجتماعية يوم الأحد، وفي اليوم التالي يؤدي طلبة المسارين العام والمتقدم امتحاني اللغة العربية والعلوم الصحية، ويؤدي طلبة مساري النخبة والتطبيقي امتحان اللغة العربية فقط، ويوم الثلاثاء يؤدي طلبة المسارات العام والمتقدم والنخبة امتحاني الفيزياء والتربية الإسلامية، فيما يؤدي طلبة المسار التطبيقي امتحاني العلوم التطبيقية والتربية الإسلامية، ويوم الأربعاء يخوض طلبة جميع المسارات العام والمتقدم والنخبة امتحان اللغة الإنجليزية، والذي يختتم به طلبة المسار التطبيقي امتحانات الإعادة، فيما يختتم يوم الخميس طلبة المسار العام بمادة الكيمياء أو الأحياء، وطلبة المسار المتقدم بمادة الكيمياء، وطلبة النخبة بمادتي الكيمياء والأحياء.

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