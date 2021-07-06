إطلاق أكاديمية «إن بي إف» للتكنولوجيا الحديثة في الفجيرة

المصدر: (الفجيرة - وام )

أطلقت حكومة الفجيرة الإلكترونية وبنك الفجيرة الوطني أكاديمية إن بي إف للتكنولوجيا لتدريب خرّيجي تكنولوجيا المعلومات الموهوبين وتنمية قادة المستقبل الإماراتيين في مجال التكنولوجيا. وقال الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير حكومة الفجيرة الإلكترونية: يعتبر التواصل مع الشباب الإماراتيين ومساعدتهم في مسيرة التعلم والتطوير الوظيفي من أبرز أولويات حكومة الفجيرة الإلكترونية، ونود في هذا الإطار أن نشكر كافة شركائنا خاصة بنك الفجيرة الوطني على تعاونهم من أجل إطلاق هذه المبادرة، فأكاديمية إن بي إف للتكنولوجيا فرصة مهمة لتعزيز التنمية الوظيفية والتعلم في صفوف المواطنين الموهوبين وستساهم في الازدهار المستدام للفجيرة ودولة الإمارات ككلّ.

اختيار

وتم اختيار 25 مشاركاً من المواطنين الإماراتيين الحاصلين على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والمجالات ذات الصلة. ويهدف البرنامج الذي يستمر لـ6 أشهر إلى توسيع معارفهم وتنمية مهاراتهم ويتضمن وحدات تدريبية ويتيح مشاركة أفضل الممارسات من خلال التدريب العملي على مختلف التقنيات بما في ذلك العمل على مشروع مع كافة المشاركين. ويبدأ البرنامج من 4 يوليو إلى 4 يناير 2022 ويمنح المرشحين فرصة المشاركة في تدريب مدفوع الأجر لـ6 أشهر في بنك الفجيرة الوطني أو إحدى مؤسسات حكومة الفجيرة المشاركة وعندما يكمل المرشحون البرنامج بنجاح، سيتلقون شهادة رسمية وقد تتاح لهم فرصة العمل في بنك الفجيرة الوطني أو إحدى إدارات أو مؤسسات حكومة الفجيرة.

مشاركة

وشاركت في فعالية الإطلاق مجموعة من المتحدثين من بنك الفجيرة الوطني وحكومة الفجيرة الإلكترونية، والفجيرة لمواد البناء، وشركة الفجيرة الوطنية للتأمين، وشركة برايس ووترهاوس كوبرز وتليها جلسة أسئلة وأجوبة. ومن ناحية أخرى وقعت حكومة الفجيرة الإلكترونية ومركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية اتفاقية تعاون مشترك بهدف التعاون وتبادل الخبرات والتنسيق في مجالات الموارد التقنية والفنية والدعم الفني بما يخدم المصالح المشتركة.

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