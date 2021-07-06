جامعة الإمارات تتعاون مع «المركز الأوروبي لأبحاث الفيزياء»

المصدر: العين - البيان

خطت جامعة الإمارات العربية المتحدة خطوة كبيرة نحو الاستثمار المتميز في البحوث الأساسية مع مركز الأبحاث الأوروبي لأبحاث الفيزياء والجسيمات «سيرن» في جنيف بسويسرا. حيث انضمت جامعة الإمارات كعضو في أطلس نظام التصادم الجزيئي «الهادرون» الكبير التابع لمركز الأبحاث في سيرن، ويدير هذا التعاون الدولي 180 مؤسسة متخصصة مما يجعله أكبر تجربة في فيزياء الجسيمات عالمياً.

وانضمت جامعة الإمارات إلى برنامج تعاون أطلس بالتعاون مع جامعة الشارقة وجامعة نيويورك أبوظبي، حيث يقود الجهود العلمية بجامعة الإمارات الدكتور صالح نصري، أستاذ الفيزياء بكلية العلوم مع مجموعة فيزياء الطاقة العالية البحثية والتي ستشارك في نماذج المادة المظلمة لقطاع هيجز، بالإضافة إلى النمذجة الفيزيائية والحوسبة التي تهدف إلى تطوير المسرعات نحو مصادم الهادرونات الكبير عالي الإضاءة.

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