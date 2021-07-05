جامعة أبوظبي تطلق حزمة من المبادرات الذكية خلال الجائحة

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت جامعة أبوظبي حزمة من المبادرات الذكية لتعزيز برامجها التعريفية للطلبة الجدد والتواصل معهم ومع أولياء أمورهم «عن بعد» بطرق مبتكرة تتيح لهم صورة شاملة عن الجامعة وبرامجها الدراسية في ظل جائحة كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس المستجد. وشملت المبادرات والبرامج آلاف الطلبة الجدد وتمكنت من تعريفهم بالجامعة وبرامجها وكلياتها وتسهيل إجراءات التواصل والتسجيل والقبول.

وأطلقت الجامعة أيضاً موقعاً إلكترونياً ضمن مبادراتها المجتمعية لتوفير عدد كبير من الدورات والمحاضرات التي تستهدف الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور والكوادر الإدارية مع منح الحاضرين شهادات للحضور، وسجلت المبادرة إقبالاً غير مسبوق بحضور 13000 مشارك من داخل الدولة وخارجها.

وتضمنت المبادرات إطلاق برنامج «مرحبتين» عن بعد بالتعاون مع قسم المتطلبات الجامعية والذي يقدم للطلبة الجدد تجربة شاملة يتعرفون من خلالها على الجامعة والكليات والبرامج الدراسية، بالإضافة إلى إطلاق برنامج الطلبة القدماء المرافقين للطلبة الجدد بهدف تمكينهم من التعرف على جامعة أبوظبي عن كثب وطرح أي استفسار على زملائهم من الطلبة القدامى.

وأكد بسام مرّة مدير إدارة التسويق واستقطاب الطلبة حرص جامعة أبوظبي على توفير كل السبل والإمكانات خلال الجائحة ليحظى الطلبة الجدد وأولياء أمورهم ببداية رائعة للتجربة التعليمية، مشيراً إلى أن عقد عشرات الندوات التعريفية عن بعد والتي حرصت على الرد على استفسارات الطلبة وأولياء الأمور والتأكيد على أهمية امتحانات الأيمسات والتنويه بقوانين الوزارة الخاصة بقبول الطلبة في الجامعات للعام الدراسي 2021 / 2022.

وأضاف بسام مرّة أن كليات الجامعة قامت أيضاً بتقديم عدد كبير من الندوات للطلبة لتوضيح احتياجات سوق العمل، وتميزت هذه الندوات بتقديم المعلومات بطريقة مشوقة عن طريق مسابقات قصيرة ومجموعة أسئلة حسب ميول الطالب لتعطيه تصوراً عن مستقبله العملي وتبين له ارتباط البرامج الدراسية بالوظائف المستقبلية مما يساعد الطالب على اختيار التخصص الصحيح بما يتوافق مع ميوله ونقاط قوته ويتماشى أيضاً مع احتياجات سوق العمل المستقبلية.

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