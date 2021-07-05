متفوقو العين: دعم أُسرنا وقيادتنا محفز ملهم للتميز

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

أكدت متفوقون في المسار المتقدم والعام من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية في مدينة العين، أنه برغم التحديات التي اكتنفت هذه المرحلة المهمة في حياتهم، إلا أن دعم أسرهم والقيادة الرشيدة كان بوصلة الوصول للحلم، ومسار العزم لمواصلة التميز.

وأعربت الطالبة المتفوقة ندى يسري السيد، من مدرسة أم الإمارات بمدينة العين، من المسار المتقدم، الحاصلة على نسبة 99.8 %، عن فرحها وسعادتها بما حققته من تفوق وتميز علمي، وبعد مرور عام من التحديات والاجتهاد والسعي الدؤوب، جاءت هذه الفرحة لتمهد لإنجاز أكبر. وقالت: «حلمي أن أكمل دراستي في مجال الهندسة الطبية، لما لهذا التخصص من أهمية في المجال العلمي».

فرحة

وبأجواء ملؤها السعادة، استقبلت أسرة الطالبة شماء ظافر فرحان الأحبابي، من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية - العين المسار العام، خبر تفوقها بفرحة كبيرة، والتي أعربت أن تجربة التعليم عن بعد كان لها أثر كبير في رسم مسار مغاير، والخضوع لتجربة مميزة.

كما أهدت الطالبة عائشة خليفة سالم الغفلي، من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية - العين، المسار المتقدم، نجاحها لأسرتها الداعمة وللوطن الغالي الذي كنف حلمها وطموحها، لتتوج هذا الحلم بدراسة الطب، حيث ألهمتها الجهود العظيمة التي قدمها خط الدفاع الأول في مواجهة الجائحة.

وبكلمات من الفخر عبرت الطالبة، مهرة محمد خلفان المحرزي، من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية - العين، المسار العام، عن سعادتها بما حققته من تفوق، وأضافت أنها تطمح لمواصلة سعيها الدؤوب في دراسة الهندسة، لخدمة هذا الوطن المعطاء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز