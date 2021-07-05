«محمد بن راشد للعلوم الصحية» تقدم منحة طب كاملة لهند الجناحي

المصدر: (دبي - البيان)

منحت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية الطالبة هند محمد حسن عبدالله الجناحي، الأولى على مسار النخبة في الثانوية العامة في مدرسة السلام للتعليم الثانوي للبنات - دبي، منحة دراسية كاملة لدراسة الطب في الجامعة. جاء ذلك في اتصال هاتفي فاجأ به الدكتور عامر شريف مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية والدكتور سليمان الحمادي عميد كلية الطب الطالبة هند التي عبرت بدورها عن شكرها للجامعة وثمنت الاتصال الذي رسم الفرحة لمستقبلها.

وقالت هند لـــــ«البيان»، إنها تعتزم دراسة الطب، لتأثرها بخالتها التي تعمل في مجال الجراحة، وتماشياً مع توجهات الدولة الحالية، معبرة عن سعادتها الكبيرة بتهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المتفوقين، عبر حساب سموه على «تويتر»، موضحة أنها كانت تتوقع تصدرها، بفضل اجتهادها ودعم والديها لها، لافتة إلى أنها تعلمت من والدها، الذي ابتعث لدراسة الدكتوراه في المملكة المتحدة، ووالدتها التي تعمل معلمة فيزياء.

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