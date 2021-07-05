متفوقو عجمان يعبرون عن شكرهم للقيادة

المصدر: (عجمان - سعيد الوشاحي)

عبر الطلبة أوائل الثانوية العامة وأولياء أمورهم في عجمان، عن فرحتهم الغامرة بتجاوز هذه المرحلة المهمة من حياتهم، كما تقدم الطلبة وذووهم بالشكر والعرفان للقيادة الرشيدة التي قدمت كافة التسهيلات لضمان استمرارية التعليم في ظل جائحة كورونا.

وقالت الطالبة عليا علي، من مدرسة شيخة بنت سعيد للتعليم الثانوي بإمارة عجمان: إنها شقت طريقها للتفوق لما وجدته من دعم وتسهيلات في العملية التعليمية من قبل قيادة الدولة والمعلمين، وبفضل متابعة والديها.

وقال الطالب أحمد فؤاد، الحاصل على معدل 98.8 % من المعهد العلمي للتعليم الثانوي بمنطقة عجمان التعليمية، إنه يحلم بدراسة الطب البشري، مرجعا تفوقه بعد فضل الله للنظام التعليمي الجيد في الإمارات ومتابعة الأسرة. كما قالت الطالبة علياء الرئيسي، من مدرسة شيخة بنت سعيد للتعليم الثانوي: أحمد الله على حصولي على هذه النتيجة التي جاءت نتيجة لمجهود مشترك من الجميع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز