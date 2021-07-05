متفوقو الفجيرة يتطلعون لدراسة الطب وهندسة الطيران والفضاء

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

عبر أوائل الثانوية العامة بالفجيرة عن حلمهم بدراسة الطب وهندسة الطيران والفضاء، ليرسخوا نماذج مشرفة لأبناء الإمارات.

وعبرت الطالبة رغد أحمد محمود مصرية الجنسية في مدرسة أم المؤمنين بالفجيرة، عن سعادتها الكبيرة بحصولها على المركز الأول بنسبة تصل إلى 99.7 ‎%‎ في أوائل الثانوية العامة مسار متقدم على مستوى إمارة الفجيرة والمركز السادس على مستوى الدولة، شاكرة والديها على دعمهما لها.

فيما عبرت الطالبة آمنة راشد اليماحي من مدرسة الماسة للتعليم الثانوي بالفجيرة عن فرحة عارمة لحصولها على نسبة 95.4%، مسار النخبة، وأشارت أنها تطمح إلى دراسة الطب لتقف في المستقبل في صفوف خط الدفاع الأول.

طموح

وأهدى الطالب هزاع علي يوسف من مسار النخبة والحاصل على نسبة 95.2‎‎ %، من مدرسة محمد بن حمد الشرقي بالفجيرة، تفوقه إلى قيادة الإمارات لدعمهم الكبير لعملية التعليم. وبابتسامة ملؤها الفرح عبرت الطالبة عائشة محمد الزيودي خريجة النخبة بتقدير 94.14% الثانية على مستوى مدرسة الماسة للتعليم الأساسي والثانوي بدبا الفجيرة، معربة عن سعيها لمواصلة مشوارها الجامعي بدراسة الهندسة الطبية الحيوية.

ووصفت الطالبة مريم عادل راشد العود الظنحاني من مدرسة الماسة للتعليم الأساسي والثانوي في دبا الفجيرة، خريجة أول دفعة لمسار النخبة في الإمارات، بأن خبر حصولها على مركز متقدم من ضمن أوائل الدولة بنسبة 93.9%، زادها عزيمة وإصراراً لمواصلة مشوارها الجامعي بدراسة الطب لتكون نموذجاً مشرفاً لابنة الإمارات.

ونوهت الطالبة آمنة محمد الزيودي من مدرسة المعرفة في دبا الفجيرة مسار النخبة، بأن سعادتها لا توصف بحصولها على نسبة 93.4% وتطمح لدراسة الهندسة الكيميائية لتساهم في بناء وطنها الإمارات.

ووجدت الطالبة ريم حميد الأفخم الحمودي من أوائل الثانوية العامة، خريجة برنامج النخبة وحاصلة على نسبة 93% من مدرسة الماسة الحلقة الثانية والتعليم الثانوي بنات في دبا الفجيرة، طموحها دراسة الطب، في التفوق سبيلاً لرد الجميل لوطنها.

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