«الداخلية» تقدم باقة خدمات طلبة الثانوية العامة للسنة الرابعة على التوالي

المصدر: أبوظبي - البيان

قدمت وزارة الداخلية، السنة الرابعة على التوالي، باقة «خدمات طلبة الثانوية العامة» الموجهة إلى خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 وذلك في إطار حرصها الدائم على تعزيز سعادة المتعاملين.

وتتضمن الباقة مجموعة من الخدمات التي يحتاجها الطلبة في فترة ما بعد التخرج كخدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية المتاحة في تطبيق وزارة الداخلية MOI UAE، وخدمة فتح ملف مروري المتاحة في الموقع الإلكتروني للوزارة، بالإضافة إلى منح بطاقة حسوم فزعة للطلاب من صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية «فزعة» وخدمات مصرفية حصرية من مصرف أبوظبي الإسلامي لفتح حسابات.

وأكد المهندس عبدالرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم لتحسين الأداء، أن مبادرة وزارة الداخلية بتوفير حزمة من الخدمات النوعية الإلكترونية لطلبة الثانوية تجسد الحرص الكبير والاهتمام بتوفير البيئة الداعمة لطلبتنا، وتعد امتداداً للتعاون المثمر الذي يضع مصلحة الطالب في المقدمة، ليواصل هدفه نحو التعلم واستثمار الممكنات التي توفرها مؤسسات الدولة في التركيز على هذا الهدف، لافتاً إلى أن تيسير الحصول على خدمات مهمة للطلبة المقبلين على مرحلة تعليمية جديدة، خطوة رائدة ومحفزة، وهي ضمانة لهم للتفرغ للدراسة من خلال تذليل أي عقبات قد تواجههم.

عمل مشترك

وأوضح، أن فلسفة وزارة التربية والتعليم قائمة على أسس صلبة، تعزز العمل المشترك مع مختلف المؤسسات بالدولة وعلى صعيد الأفراد، من أجل الاستحقاقات وأجندة الدولة ومستهدفاتها المستقبلية، وتحقيقاً لرؤية الدولة 2071، في تمكين الأجيال تعليمياً، والوصول إلى مستويات متقدمة في قطاع التعليم بما يضمن بناء كوادر مواطنة قادرة على تلبية التطلعات المستقبلية للدولة، واستدامة مواردها وقيادة دفة المستقبل بفكر إبداعي وابتكاري.

ومن جانبه أكد العميد ناصر خادم الكعبي، المدير العام للسعادة بوزارة الداخلية حرص الوزارة على تحقيق التوجهات الحكومية والمواءمة مع استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية 2025-2021 من خلال تصميم واستحداث خدمات شخصية استباقية تقوم على تقديم قيمة متميزة وفريدة لمتعامليها كافة ووضعهم في محور اهتمامها عبر فهم احتياجاتهم وتلبية تلك الاحتياجات بما يفوق التوقعات، لافتاً إلى أنه تم تطوير الشراكة مع مؤسسات المجتمع، ويأتي التعاون المستمر والمثمر بين وزارة الداخلية وشركائها والذي يعد من ثماره باقة الثانوية العامة لتعزيز السعادة وجودة الحياة لمجتمع دولة الإمارات.

وقال إن باقة الطلبة استهدفت في عامها الرابع 16 ألف طالب وطالبة أتيحت لهم خدمات الباقة بطريقة ذكية من خلال تطبيق وزارة الداخلية ومن دون الحاجة إلى زيارة مراكز تقديم الخدمة للحصول عليها، لافتاً إلى أن الخدمة يتم التحسين عليها بشكل سنوي بالشراكة مع المجتمع الذي تم إشراكه في عملية تحديد الحلول الملائمة للتحسين والتصميم المشترك بما يضمن تنفيذ تلك الحلول المقترحة.

16 ألف بطاقة

وقال المقدم أحمد بو هارون الشامسي، المدير العام لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، العضو المنتدب لفزعة، إن الصندوق، ممثلاً بفزعة، أصدر 16 ألف بطاقة مجانية لطلبة الثانوية العامة، ضمن باقة خدمات الثانوية العامة لوزارة الداخلية.

وأكد بو هارون أنه في إطار تحقيق توجهات الحكومة الاتحادية، وسعياً إلى تطوير الخدمات وتعزيز السعادة وجودة الحياة في المجتمع الإماراتي، فإن فزعة تشارك وزارة الداخلية في باقتها المتميزة لطلبة الثانوية العامة، بمنحهم بطاقة حسوم فزعة المجانية للطلاب والتي تتضمن خدمات عديدة تساعدهم على تلبية احتياجاتهم اليومية كطلبة علم، مثل خدمة العروض والحسوم على أكثر من 4200 علامة تجارية في أكثر من 10.000 موقع في كل إمارات الدولة، والتي ستصدر كبطاقة إلكترونية من تطبيق فزعة.

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