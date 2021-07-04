3 مراكز متقدمة لأوائل ثانوية التكنولوجيا التطبيقية من الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

حققت الفجيرة ثلاثة مراكز متقدمة في أوائل ثانوية التكنولوجيا التطبيقية، حيث حصل الطالب محمد أحمد الحمادي مسار النخبة «العلوم المتقدمة» على المركز الأول على مستوى الإمارة ليحقق نسبة 99 ‎%‎، ويطمح في دراسة الهندسة الكيميائية.

وأشار الطالب الحمادي إلى أنه تلقى نبأ تفوقه بسعادة كبيرة، حيث حرص على إحراز التفوق خلال مسيرته التعليمية لينال أعلى الدرجات، وعكف على بذل مجهود مضاعف خلال الامتحانات النهائية ليحصد نسبة عالية تجسد تعبه واجتهاده لتمنحه الرضا والسعادة، بل وتدفعه بحماس إلى طريق الجامعة لتحقيق طموحه في أن يصبح مهندساً.

كما حقق الطالب هزاع سعيد الزعابي في ثانوية التكنولوجيا التطبيقية بالفجيرة مسار النخبة «العلوم المتقدمة» على نسبة 96.6 %، عكست اجتهاداً كبيراً للطالب استطاع أن ينال شرف الحصول على المراكز الأولى في أوائل الثانوية، حيث وضح الزعابي أن طموحه بدراسة الهندسة الطبية الحيوية كتخصص يدعم رؤية دولته الإمارات نحو مستقبل مليء بالازدهار والتقدم على يد أبنائها.

وحصد الطالب سلطان العبدولي من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية مسار عام على نسبة 96.4 ‎%‎، كانت نتاج اهتمام ودعم أسرته ومعلميه به من أجل الحصول على درجات عالية تمنحه صفة الطالب المتفوق، ويرى العبدولي أن مشوار تعليمه لم ينتهِ للآن وأنه سيواصل مسيرته بدراسة تخصص الهندسة من أجل أن يساهم في بناء وطنه الإمارات.

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