نتائج الصف 12 اليوم الساعة 12 ظهراً

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

أوضحت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بأن إعلان نتيجة نهاية العام الدراسي، للصف الثاني عشر، سيتم اليوم الساعة 12 ظهراً.

وكانت المؤسسة اعتمدت الجدول الزمني لإعلان نتائج طلبة المدارس الحكومية على مستوى الدولة، للعام الأكاديمي الجاري، للصفوف من الأول إلى الثاني عشر، إضافة إلى طلبة الصف الـ12 في المدارس الخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم.

ووفقا للجدولة الزمنية تعلن نتائج الصف الـ12 اليوم الأحد، وفي اليوم التالي نتائج الصفين الـ10 والـ11، والثلاثاء تعلن نتائج الصفين الثامن والتاسع، تليها نتائج الصفوف من الرابع حتى السابع، وسيكون إعلان نتائج الصفوف من الأول إلى الثالث الخميس.

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