«التقنية» تعتزم تخريج 500 شركة ناشئة خلال 10 أعوام

المصدر: أبوظبي- وام

قال الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا إن الكليات تعتزم وفق خطتها المستقبلية تخريج 500 شركة ناشئة على مدار عشرة أعوام.وأوضح أن الكليات بها اليوم 2316 طالبا وطالبة ضمن برنامج تطوير الشركات الناشئة وهناك 108 شركات ناشئة تم إطلاقها منها 25 شركة ناشئة حصلت على تراخيص تجارية و15 شركة منها زاولت نشاطها التجاري وبدأت مرحلة النمو والتوسع في السوق.

وثيقة

واستعرض الشامسي كيفية نجاح الكليات في تنفيذ البند السادس من وثيقة الخمسين منذ اعتمادها كمناطق اقتصادية ابداعية حرة توفر مساحات للطلبة لممارسة نشاطهم الاقتصادي الابداعي بما يمكن الكليات من تخريج شركات ورواد أعمال موضحاً أن الكليات منذ مارس 2019 حتى اليوم تمكنت من وضع إطار منهجي واضح لتخريج الشركات و رواد الأعمال من طلبة الكليات في إطار برنامج«تطوير الشركات الناشئة» حيث تضمنت المنهجية الجديدة ثلاث مراحل عمل رئيسية يمر بها المشروع لحين تحوله إلى شركة ناشئة.

وأضاف إن المراحل تشمل: التبني للفكرة أو المشروع الطلابي ثم الإطلاق كشركة ناشئة وصولاً إلى التأسيس ودعم الاستمرارية مشيراً إلى أن هذه المراحل الأساسية تتضمن عشر خطوات تفصيلية للوصول لتخريج شركة وطنية ناشئة قادرة على إثبات حضورها في سوق العمل.

مراحل

وأشار إلى أن مراحل التنفيذ تشمل الوعي وصياغة الأفكار وفق مفهوم ريادة الأعمال ودراسة الفاعلية مروراً بإعداد النموذج الأولي للفكرة وخطط التسويق وإدارة الموارد للحصول على الرخصة التجارية وصولاً إلى المرحلة النهائية المتعلقة بالدعم والاستمرارية حيث تتولى الكليات لنحو العامين دعم الشركة لضمان فاعلية أدائها وتحقيقها للعائد المادي المتوقع وكافة العوامل التي تقودها للاستمرارية بشكل صاعد.

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