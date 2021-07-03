مجلس أمناء جامعة الوصل يمنح الدرجات العلمية لـ 315 خريجاً

المصدر: دبي - البيان

اعتمد مجلس أمناء جامعة الوصل، في اجتماعه الثالث، برئاسة معالي أحمد حميد الطائر نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، الهيكل التنظيمي (المعدل) لجامعة الوصل، وأقر الرسوم الدراسية لبرنامج بكالوريوس علوم المكتبات والمعلومات، كما اعتمد المجلس منح الدرجات العلمية للطلبة المتخرجين للعام الجامعي 2020-2021 م، جاء ذلك في اجتماع المجلس عن بُعد، صباح الخميس الماضي.

حضر الاجتماع محمد عيسى السويدي، والدكتور محمد سالم المزروعي، وأحمد عتيق الجميري، والدكتور جمال محمد المهيري، والدكتور سعيد عبد الله حارب، والأستاذ الدكتور محمد أحمد عبد الرحمن، مدير الجامعة.

وأكد معالي أحمد حميد الطاير، على ضرورة توجه إدارة الجامعة باستكمال البنية التحتية للجامعة، وتوفير نظام التعلم، ونظام شؤون الطلبة.

وصرح الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن مدير الجامعة، بأن المجلس أقر رسوم الساعة المعتمدة لبرنامج البكالوريوس في علوم المكتبات والمعلومات، بقيمة 600 درهم للساعة.

وأفاد بأن مجلس الأمناء، اعتمد منح الدرجات العلمية لـ (315) خريجاً، منهم (288) في برامج البكالوريوس، (102) طالب وطالبة في تخصص الدراسات الإسلامية، و(186) في تخصص اللغة العربية وآدابها، وفي برامج الماجستير اعتمد المجلس منح (13) درجة علمية، منهم (8) طلاب وطالبة في الشريعة الإسلامية تخصص (الفقه، وأصول الفقه)، و(5) طالبات في اللغة العربية وآدابها تخصص (اللغة والنحو، والأدب والنقد)، كما اعتمد المجلس، منح درجة الدكتوراه لعدد (14) طالباً وطالبة، منهم 6 في الشريعة الإسلامية (تخصص الفقه، وأصول الفقه)، و8 طالبات في اللغة العربية وآدابها تخصص (اللغة والنحو، والأدب والنقد).

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