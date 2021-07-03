مدرسة هندية في الإمارات تدخل موسوعة غينيس بأكبر ميدالية في العالم

المصدر: إعداد: نهى حوّا

حطمت مدرسة هندية في الإمارات موسوعة غينيس للأرقام العالمية بصنع أكبر ميدالية في العالم، محفور عليها علم الإمارات العربية المتحدة، وذلك احتفاء بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة للمدرسة، والذكرى الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد أفادت وكالة أنباء "يونايتد برس انترناشونال" الدولية، نقلاً عن المدرسة الهندية العالمية في أبوظبي، أنها استحدثت أكبر ميدالية في العالم، وتلك تغطي مساحة 63.93 قدماً مربعاً (5.94 متراً مربعاً)، وتزن 4850 رطلاً (2200 كيلوغراماً).

وقد قام الطلاب والمعلمون في المدرسة بتصميم الميدالية التي تتميز بعدد من الرموز المنقوشة التي تتضمن، إلى جانب علم الإمارات العربية المتحدة، معالم مشهورة في أبوظبي.

هذا، وتم فحص الميدالية من قبل أحد المحكمين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وتم اعتمادها كرقم قياسي جديد.

وأفادت المدرسة في منشور على فيسبوك: "أن اسم المدرسة الهندية الدولية مُضمّن على الميدالية كرمز للشرف والفخر والنجاح والإنجاز العظيم الذي حققته لمجتمعها خلال السنوات الخمس الماضية ولسنوات أخرى مقبلة".

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