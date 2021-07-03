جامعة أم القيوين تبدأ خطوات الحصول على الاعتماد الدولي لبرامجها

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

أكد الدكتور جلال حاتم مدير جامعة أم القيوين أنه تم البدء في خطوات الحصول على الاعتماد الدولي لبرامجها الأكاديمية، مثمناً الدعم الدائم والمتواصل من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين لحرصه على تهيئة الحرم الجامعي بكل سبل الدراسة، والتي تُرجمت في مباني الحرم الجامعي الجديد الذي اكتملت جميع مراحله الإنشائية.



وأعلن مدير الجامعة اكتمال ترتيبات الانتقال إلى مباني الحرم الجامعي الجديد خلال الشهرين المقبلين.



وأكد أهمية تذليل الصعوبات التي تواجه الطلاب في سبيل الحصول على المعارف النظرية والعملية بالشكل الذي يسهم في زيادة معارفهم وحصولهم على المهارات المهنية التي تساعدهم في ولوج سوق العمل، مبيناً أثناء اللقاء التعريفي للطلاب الجدد للفصل الصيفي الأول 2020 ـ 2021 أن العلاقات التي تجمع هيئة التدريس والإداريين بالطلاب هي علاقات الأسرة الواحدة.







خطوات



وأشار الدكتور جلال حاتم إلى أن جامعة أم القيوين بدأت خطوات متقدمة في الحصول على الاعتماد الدولي للبرامج الأكاديمية التي تطرحها الجامعة، منوهاً بأن الجامعة تمكنت من تخريج ما يقارب من 500 طالب وطالبة تبوأ معظمهم مواقع مرموقة.

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