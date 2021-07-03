مجلس الشارقة للتعليم يطلق برنامج المرشد السياحي

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد محمد أحمد الملا الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم أن المجلس قرر إطلاق برنامج المرشد السياحي غداً، ويهدف إلى تأهيل الطلبة بمهارات المرشد السياحي، وتمكينهم من التعرف على المواقع السياحية بإمارة الشارقة ليقوموا فيما بعد بدور في تعريف الزوار والسياح عنها، والبرنامج بالتعاون بين مجلس الشارقة للتعليم وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية.



وقال إن برنامج المرشد السياحي ينطلق في الرابع من شهر يوليو ويتواصل حتى 15 منه ليشمل عدداً من المواقع والورش ونظراً للظروف الراهنة ومن منطلق الحفاظ على صحة الطلبة سيتم تنظيم البرنامج من خلال تقنية التواصل المرئي للأعمار من 12 – 16 عاماً، مبيناً أن البرنامج سينفذ يومياً في الفترة الصباحية من خلال زيارة عدد من المواقع السياحية في الإمارة وزيارات المشاركين من الطلاب والطالبات للمواقع السياحية ستشمل فندق البيت وجزيرة النور وحديقة المنتزة وواجهة المجاز المائية وبيت الحكمة ومركز مليحه للآثار ونزل الفاية ونزل البداير ونزل الرفراف ونزل القمر وحديقة شاطئ خورفكان وقلب الشارقة وحديقة بحيص البيولوجية.

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