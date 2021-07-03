الجامعة القاسمية تطلع قنصل إندونيسيا على تجربتها التعليمية

المصدر: الشارقة - البيان

استقبل الأستاذ الدكتور عواد الخلف، القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية، جاندار نيجارا، القنصل العام لجمهورية إندونيسيا بدبي، وذلك في مقر مكتبه بالجامعة في مدينة الشارقة لبحث سبل التعاون المشترك، والاطّلاع على مسيرة الجامعة وتجربتها في توفير بيئة تعلم فريدة ومثمرة لطلبتها الوافدين من شتى دول العالم. وقد حضر اللقاء مدير مكتب العلاقات الدولية واستقطاب الطلبة بالجامعة القاسمية الدكتور زكريا نوح.



وأبدى الخلف ترحيبه بزيارة القنصل العام لجمهورية إندونيسيا، مشيراً إلى حرص الجامعة على تعزيز علاقاتها مع مختلف دول العالم، في إطار رؤيتها لتلاقي الجهود المشتركة لتنمية التعاون والتنسيق الأكاديمي واستقبال مختلف الطلبة الدارسين من شتى أقطار العالم.



واستعرض الخلف مراحل تطور الجامعة مقدماً تصوراً عن غايات إنشاء الجامعة القاسمية والدعم اللامحدود الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة، حفظه الله، ومتابعة سموه لكافة مراحل تطور الجامعة ودعمها لتصبح واحدة من الجامعات المعروفة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.







إشادة



بدوره أشاد جاندار نيجارا، القنصل العام لجمهورية إندونيسيا بدبي، بدور الجامعة القاسمية وما تقدمه من رسالة عالمية في مجالاتها التعليمية، وتميزها بين مختلف الجامعات واستقطابها لمختلف الطلبة من كافة أرجاء العالم، مؤكداً على حرص القنصلية للعمل نحو تعزيز التعاون المشترك وتشجيع الطلبة من جمهورية إندونيسيا على الالتحاق بالجامعة لتميز برامجها الأكاديمية.

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