استعراض إنجازات مجلس أمناء المركز التربوي للغة العربية

المصدر: الشارقة- وام

استعرض مجلس أمناء المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج خلال اجتماعه التاسع عن بعد، أول أمس، أجندة برامجه وما حققه من إنجازات، بحضور ممثلي الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج، وممثل مكتب التربية العربي لدول الخليج المستشار إبراهيم عبدالله الزابن.

عقد الاجتماع برئاسة الدكتور عيد الظفيري رئيس مجلس الأمناء في الدورة الحالية وحضور الدكتور عيسى صالح الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج.

وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير إنجازات المركز خلال الدورة السابقة 2019 -2020م.

وتم استعراض برامج الدورة الحالية 2021-2022م والدراسات التي يجريها المركز في هذه الدورة. كما تم عرض تقرير إنجاز لأعمال المركز منذ بداية شهر يناير 2021م، وما تم تنفيذه وإنجازه من برامج المركز المعتمدة.

كما استعرض الاجتماع البرامج التدريبية التي سيتم تنفيذها في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج ومقترح المؤتمر الدولي الخامس للغة العربية بالشارقة، الذي سينظمه المركز في يناير 2022م، والإجراءات التي تم إنجازها والبرنامج الزمني لتنفيذ المؤتمر.

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