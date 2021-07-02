«محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية» تستعرض برامجها الرائدة في طب الأسنان

المصدر: دبي - البيان

استعرضت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية أبرز برامجها التي تستهدف الارتقاء بالمستقبل المهني لأطباء الأسنان، وذلك خلال مشاركتها في النسخة الـ25 من مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي 2021».



وسلط ممثلو الجامعة والقائمون على البرامج الضوء على 5 تخصصات رئيسية للدراسات العليا التي توفرها الجامعة من خلال كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان، ومستشفى دبي للأسنان، أول وأكبر مستشفى معني بصحة الفم والأسنان في دبي، وتضم البرامج: ماجستير العلوم في علاج جذور الأسنان، وتقويم الأسنان، وطب أسنان الأطفال، وعلوم اللثة، والتعويضات السنية. ويفتح باب التسجيل والقبول في جميع البرامج للعام الأكاديمي 2022 ـ 2023 في أكتوبر المقبل.



وبدورها، قالت الدكتورة خولة حميد بالهول، مدير مستشفى دبي للأسنان: يعتبر مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي» منصةً مثاليةً للقاء نظرائنا وتبادل المعارف وعرض برامجنا المصممة لتعزيز رحلة تعلم الجيل القادم من متخصصي رعاية الأسنان، وترسيخ مكانة دبي الرائدة على مستوى الخدمات الصحية عالية الجودة.







احتفاء



وفي إطار مشاركتها، احتفت الجامعة بمرور عام على إطلاق برنامجها التدريبي (الامتياز) في طب الأسنان في النسخة الماضية من «إيدك». وبهذه المناسبة قالت الدكتورة خولة: يسعدنا أن نحتفل بالذكرى السنوية الأولى لإطلاق برنامجنا التدريبي، والذي يزوّد الخريجين الجدد بخبرات عميقة في الرعاية الشاملة التي ترتكز على احتياجات المرضى، وتتيح لهم تولي مهام العناية بالأسنان تحت إشراف أفضل الأطباء، واكتساب مهارات واسعة في معالجة الجذور واللثة والاستعاضات السنيّة وجراحة الفم وطب أسنان الأطفال.



تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز