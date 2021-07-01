انطلاق الفصول الذكية «عن بعد» في 4 يوليو الجاري

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، موعد انطلاق الفصول الذكية «عن بعد»، التي تستهدف الطلبة من الصف الـ 4 حتى الـ 11، الذين لم يحققوا درجة الاجتياز في مواد الفئة «أ» الأساسية، وذلك في الـ 4 من يوليو الجاري، ولغاية 22 منه، وأما إعلان نتائج تقييم الفصول الذكية، فستكون في الـ 5 من أغسطس المقبل.

وأوضحت المؤسسة أن إعلان نتائج نهاية العام الدراسي 2020 - 2021، ستكون خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

وتعتمد الفصول الصيفية الذكية على تعلم الطالب الذاتي، من خلال منصات تعليمية، ضمن برنامج زمني محدد، وتتميز بالمرونة في التعامل مع محتويات التعلم الذاتي، أو الإجراءات التقييمية المتاحة على المنصة، وهذا من شأنه أن يسهم في رفع كفاءة أداء الطالب، وتمكينه من المهارات المستهدفة في البرنامج، بالإضافة إلى تحمله مسؤولية تعلمه وتقييمه.

ويعكس تطبيق البرنامج، حرص المؤسسة على تمكين الطالب من المهارات المطلوبة كافة، وذلك وفق النواتج التعليمية المحددة في عمليات التعلم، والمرتبطة بالخطة الزمنية المنفذة خلال العام الدراسي 2020 - 2021.

وجاء إطلاق برنامج الفصول الصيفية الذكية، كإحدى محطات التقييم الداعمة لمهارات الطلبة، وينفذ بعد صدور نتائج نهاية العام الدراسي 2020 - 2021، ويستهدف طلبة التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم، ويتضمن برامج لتنمية مهارة القراءة لطلبة صفوف الحلقة الأولى، ورفع أداء الطلبة غير المجتازين في مادة دراسية أو أكثر، في الصفوف من 4 إلى 11.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز