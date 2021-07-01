تعاون بين جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية و«تريندز»

المصدر: أبوظبي ـ وام

وقعت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية مذكرة تفاهم مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات بهدف وضع إطار عام للتعاون والتنسيق بين الطرفين في المجالات العلمية والبحثية والدراسات الإنسانية بما يحقق أهدافهما المشتركة في دعم البحث العلمي الرصين وتوسيع قاعدته وتنويع مصادره وتوظيفه لخدمة المجتمع.

وتسعى المذكرة إلى تعضيد التعاون بين الجانبين في مجالات البحوث والدراسات الاجتماعية والسياسية إلى جانب الدراسات الاستشرافية واستطلاعات الرأي، إضافة إلى تبادل الخبراء والباحثين والزملاء غير المقيمين لدى الطرفين والاستفادة من خبراتهم فضلاً عن المشاركة في الفعاليات العلمية والبحثية التي ينظمها الطرفان.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لـ«تريندز للبحوث والاستشارات» إن التعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية يؤسس لمرحلة مفصلية في مجال الدراسات الإنسانية بمختلف مساقاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفلسفية ويثري هذه النوعية من الدراسات ويسهم في تعزيز أهداف التنمية الشاملة والمستدامة وتعزيز قيم التسامح والتعايش.

من جانبه أعرب الدكتور خالد اليبهوني الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية عن سعادته بهذه التعاون المثمر مع «تريندز للبحوث والاستشارات» مؤكداً أن هذه الشراكة هي نتيجة الجهود التي تبذلها الجامعة للارتقاء بمستوى التعليم وذلك تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة في دعم البحث العلمي الجاد.

خبرات

وأكد عمر محمد النعيمي مدير عام تريندز للبحوث والاستشارات أن مذكرة التعاون والتفاهم تؤسس لعلاقات متميزة بين الطرفين وتوسع القاعدة المعرفية للاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية المتراكمة لدى الجانبين في المجالات كافة ذات الاهتمام المشترك.

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