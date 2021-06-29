جامعة الإمارات و«اللوفر أبوظبي» يعززان التعاون في البحث العلمي

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبل معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لرئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، وفداً من متحف اللوفر بأبوظبي لمناقشة سبل التعاون بين الطرفين، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الإمارات ومتحف اللوفر- أبوظبي، بهدف بناء علاقات تبادل المعارف والخبرات العلمية والعملية بين الجانبين، وذلك بحضور الدكتور محمد حسن، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية بالإنابة، والدكتور حسن النابودة، عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، ومانويل ربانيه، مدير متحف اللوفر - أبوظبي.

مكانة

وأشار الدكتور حسن النابودة: إلى أن جامعة الإمارات ممثلة بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، تعمل على توطيد علاقات التعاون العلمي والبحثي المشترك بين المؤسسات العالمية المرموقة وتعزيزها من أجل تبادل الخبرات والمعارف، باعتبارها الجامعة الوطنية الرائدة في الدولة.

وأشار إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون في المجال الأكاديمي والبحثي وفقاً لاحتياجات الطرفين، والعمل على إعداد مشاريع وأنشطة علمية وعملية من خلال تنظيم الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات المشتركة وتبادل الزيارات والخبرات البحثية وتدريب الطلبة والموظفين وبناء برامج مشتركة في برامج الدراسات العليا المتعلقة بمجالات الآثار في الدولة، والتي نأمل توسعتها في المستقبل لتشمل برامج مع جامعات فرنسية مرموقة، من خلال متحف اللوفر، وبما يحقق المصلحة المشتركة بين الطرفين.

التزام

ومن جهته قال مانويل بارنيه مدير المتحف: إن التعاون مع الجامعة الأم والأعلى تصنيفاً على مستوى الدولة يعد التزاماً قيّماً لتعزيز العلاقة بين المؤسستين، خصوصاً في المشاركات البحثية، كما أن هذا التعاون يوفر الفرص الحقيقية لتمكين الشباب. كما أننا في اللوفر نتطلع إلى الشروع في تعزيز التبادل الأكاديمي والثقافي في الدولة يداً بيد.

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