30 % خصومات في جامعة عجمان لطلبة الثانوية الحاصلين على معدل 99%

المصدر: الشارقة – البيان

تستعد جامعة عجمان لاستقطاب الطلبة المتميزين من جميع الجنسيات وتقدم لهم منحاً وحسومات دراسية تصل إلى 100% خلال فترة القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2021/2022.

وتقدم الجامعة مجموعة من المنح والحسومات الدراسية للطلبة والخريجين والموظفين وعوائلهم من جميع الجنسيات، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية للطلبة المعسرين عن طريق صندوق ثامر للتكافل التعليمي، وقدمت الجامعة العام الماضي 33 مليون درهم حسومات، وتقدم الجامعة خصماً 30% لطلبة الثانوية الحاصلين على معدل 99%.

مبادرة

وقال الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان: إنّ مبادرة الحسومات جاءت انطلاقاً من إيماننا بأنّ التعليم هو حق لكل طالب وطالبة خصوصاً في إطار الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب الذي يشهده العالم اليوم ويلقي بظلاله على كل شرائح المجتمع. ويسعدني أن أؤكد التزام جامعة عجمان بمساعدة الطلبة المميزين والمعسرين على تخطي التحديات الاقتصادية والقيود المالية التي تعيق تحصيلهم العلمي.

وتقدم الجامعة حسماً بنسبة 30% على الرسوم الدراسية لطلبة المدارس الثانوية الذين يحصلون على معدّل درجات تراكمي بنسبة أكثر من 99%، في حين يستفيد الطلبة الذين يحصلون على معدّل درجات تراكمي بنسبة أكثر من 90% من حسم بنسبة 20%.

50 %

وسيستفيد خريجو جامعة عجمان وعوائلهم من حسومات تصل إلى 50% على الرسوم الدراسية، في حين يحصل أقارب الدرجة الأولى لطلبة جامعة عجمان على حسومات تصل إلى 20%. وتقدم جامعة عجمان لحاملي بطاقة إسعاد حسومات تصل إلى 20% على الرسوم الدراسية.

ونوه الدكتور كريم الصغير بدور الجامعة في دعم الطلبة أصحاب الهمم قائلاً: في إطار التزام جامعة عجمان بمبدأ المسؤولية المجتمعية، نقدّم منحاً وحسومات تصل إلى 100% على الرسوم الدراسية للطلبة أصحاب الهمم.

30 مليوناً

وتعتمد جامعة عجمان منذ تأسيسها في العام 1988، نظاماً شاملاً للمنح والحسومات الدراسية التي تتخطى 30 مليون درهم للطلبة المؤهلين سنوياً.

وخلال العام الدراسي الماضي، قدّمت جامعة عجمان منحاً وحسومات دراسية بلغت قيمتها 33 مليون درهم، بالإضافة إلى تقديم 17 مليون درهم للطلبة المعسرين عن طريق صندوق ثامر. وتسعى في العام الدراسي المقبل 2021/2022 إلى تقديم حسومات بمبلغ مماثل.

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