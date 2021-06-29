جمارك دبي تطلق جائزة «أفلام الملكية الفكرية» لطلبة الجامعات

المصدر: دبي - وام

أطلقت جمارك دبي جائزتها لأفلام الملكية الفكرية لطلاب وطالبات الجامعات الحكومية والخاصة، وذلك مواكبة لجهود الدولة لتثقيف وتوعية الأجيال الجديدة بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، وبهدف بث روح الإبداع والابتكار لديهم من أجل نشر وتعزيز مفهوم الملكية الفكرية في المجتمع.

ويبدأ تسليم المشاريع المشاركة في الجائزة ابتداءً من 4 يوليو القادم، لضمان مشاركة أوسع شريحة ممكنة من طلبة الجامعات في الجائزة التي تأتي انطلاقاً من ضرورة توعية الأفراد بحماية أفكارهم الإبداعية وابتكاراتهم من التعديات التي تستهدف حقهم بملكيتهم الفكرية لابتكاراتهم وإبداعاتهم.

وقال يوسف عزيز مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي: إن الدائرة تحرص على مشاركة الأجيال الجديدة في جهود التوعية بحماية حقوق الملكية الفكرية، وحثهم على الإبداع والابتكار في مبادراتهم التوعوية، وتتيح لهم فرصة الإبداع في صناعة الأفلام الموجهة لتوعية المجتمع، وتثقيفه بأهمية الحفاظ على الصحة العامة ووقايتها من أضرار ومخاطر البضائع المقلدة، والعمل على حماية حقوق الأفراد والشركات بالاستفادة من الأفكار والابتكارات التي يطورونها وحمايتها من الاستغلال غير المشروع.

توعية

وأضاف: إن الجائزة تمثل أحدث المبادرات التي طورتها الإدارة لترسيخ دورها في العمل مع الأجيال الجديدة، وتشجيعهم على الابتكار من خلال صناعة الأفلام التوعوية في مجال الدفاع عن حقوق المبدعين، وتعزيز الأداء الاقتصادي عبر تمكين المستثمرين من الإنفاق على تطوير منتجاتهم دون الخوف من تكبد الخسائر نتيجة تقليد منتجاتهم وقرصنة أفكارهم.

ومن جهتها قالت محبوبة باقر مدير أول قسم التوعية والتثقيف بإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية: إن الجائزة حددت 3 أهداف أساسية تتمثل في: تشجيع الأفراد على التطوير من الإبداع والابتكار، وتعزيز الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، والعمل على تعزيز دور جمارك دبي في مجال المسؤولية المجتمعية. لافتةً إلى أن عدد الفعاليات التوعوية بدور الملكية الفكرية التي نظمتها إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بلغ في العام الماضي 46 فعالية وبلغ عدد المستفيدين منها 2358 مشاركاً، وخلال الربع الأول من العام الحالي بلغ عدد الفعاليات 12 فعالية وبلغ عدد المستفيدين منها 1394 مشاركاً.

وأوضحت، أن المشاركة في الجائزة مفتوحة بشكل فردي لأي طالب جامعي في الدولة على أن يتقدم بما يثبت ملكيته للمشروع الذي يشارك به في الجائزة مع ضرورة أن يكون المشروع قابلاً للنشر لتحقيق الاستفادة منه، وسيتم تقييم الأفلام المشاركة والمتقدمين وفقاً لمعايير واضحة في مقدمتها الوعي التام بفكرة المشروع وكيفية تطبيقها لتحقيق أعلى مستويات الفعالية للحلول والأفكار المقدمة مع مراعاة شروط جودة العرض للأفلام المشاركة من ناحية جودة الصوت ودقة الصورة ووضوح الأفكار.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز