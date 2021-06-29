جامعة الشارقة تحتفل بتخريج 87 من طلبة درجة الدكتوراه

المصدر: الشارقة – البيان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، أقامت جامعة الشارقة حفلاً في قاعة المدينة الجامعية، لتخريج طلبتها من دفعتي فصل الربيع للعام الأكاديمي: 2019/ 2020، ودفعة خريف وربيع للعام الأكاديمي: 2020/ 2021، وبلغ عدد الحاصلين على درجة الدكتوراه 87 من الباحثين في تخصصات القانون، والشريعة والدراسات الإسلامية، والهندسة، وتخصصات الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والعلوم الطبية. وسلم الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة شهادات التخرج للحاصلين على درجة الدكتوراه من جامعة الشارقة.

تهنئة

ورفع الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة أسمى معاني التهنئة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة بتخريج هذه الكوكبة من حملة الدكتوراه من جامعة الشارقة بمختلف التخصصات، وهو الأمر الذي يشكل لأسرة الجامعة مزيداً من الفخر والاعتزاز.

ولفت النعيمي إلى أن تأهيل وإعداد الكوادر البشرية بالدرجات العلمية العليا ولاسيما درجة الدكتوراه، كان ولا يزال واحداً من الأهداف الرئيسة والمهمة لصاحب السمو حاكم الشارقة ورئيس الجامعة، الأمر الذي كان يتجسد دائماً بتوجيهات سموه الراسخة للجامعة بالتخطيط لبرامج الدراسات العليا وتوسيعها وتطويرها وذلك بالتعاون والمشاركة مع عديد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية ذات المكانة والسمعة العالمية، ومنها جامعة لوبيك الألمانية المتخصصة في العلوم الطبية.

حرص

وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي حرص جامعة الشارقة على الإعداد والتأهيل الجيد للخريجين بما يؤهلهم للمساهمة بفعالية وإيجابية في تحقيق متطلبات التنمية الوطنية، وتعزيز دور ومكانة جامعة الشارقة كجامعة رائدة ومتميزة محلياً وإقليمياً وعربياً، حيث بلغ مجموع ما تطرحه الآن من برامج أكاديمية متخصصة 112 برنامجاً منها 57 في مرحلة البكالوريوس، و38 في مرحلة الماجستير، و15 في مرحلة الدكتوراه، وكذلك برنامجين لدبلوم الدراسات العليا، وهو ما يعد الأكبر في جامعات الدولة.

مشاعر الفخر

وتوجه مدير الجامعة بكلمته للخريجين قائلاً: إن مشاعر الفخر والسعادة التي تعيشونها الآن ويشارككم الجميع بالإحساس بها هي محصلة لإرادة كل منكم ورغبته في التحصيل العلمي ولأعلى درجاته وهي أيضاً نتيجة طبيعية لحسن تنشئتكم في رحلة من البذل والتضحيات التي تلقيتموها ليس فقط من الآباء والأمهات وأولياء الأمور، بل ومن المكونات الأسرية والاجتماعية التي كنتم وما زلتم تنتمون إليها، لهذا أدعوكم لتتوجهوا بمشاعر الشكر والتقدير والاحترام إلى كل من زرع في نفوسكم ولو بذرة واحدة من بذور حصاد هذا اليوم المبارك.

ومن جانب آخر أعلن الدكتور عيد كنعان عميد شؤون الطلاب بجامعة الشارقة عن اجتياز الخريجين لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه، مقدماً لهم التهنئة ومتمنياً لهم التوفيق في خدمة وطنهم.

جهد وطني

وألقى الدكتور عمر محمد سلطان العويس الحاصل على درجة الدكتوراه في القانون الخاص، كلمة الخريجين تقدم فيها بأسمى معاني الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة على جهد سموه الوطني الحثيث في توطيد دعائم التنمية الشاملة، وما هذه الجامعة إلا واحدة من نتاج عطاء سموه الخيّر.

والتي تنمّ عن حرص سموه على دعم مسيرة التعليم لإيمانه أنه السلاح الأشد مضاءً في بناء الإنسان وجعله قادراً على مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات في مختلف مناحي الحياة، كما قدم الشكر إلى إدارة الجامعة بدءاً من مديرها مروراً بعمداء الكليات ورؤساء الأقسام الأكاديمية وأعضاء الهيئة التدريسية، الذين أسهموا بصدق وأمانة وولاء ووفاء في بناء الصرح العلمي والمعرفي والمهاري الراسخ. مطالباً زملاءه الخريجين بضرورة مواصلة الجهد والعمل على خدمة المجتمع بما تم تحصيله من علم ومعرفة في كل المجالات التي يتخصصون بها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز