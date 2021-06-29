«الإمارات للتعليم» تطلق معسكراً صيفياً لبراعم المستقبل

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

تعتزم مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إطلاق المعسكر الصيفي لبراعم المستقبل تحت عنوان «صيف ممتع لجيل مبدع» خلال الفترة من 4 يوليو المقبل حتى 15 من الشهر ذاته، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي ومتحف اللوفر ودائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي.

بهدف استثمار أوقات الأطفال في الإبداع والابتكار، وتنمية الحس التراثي والوطني والمهارات الحياتية والإبداعية، وتعزيز جودة حياة ورفاهية الأطفال، ودعم ولي الأمر في تنمية مهارات الطفل، وذلك من خلال تنفيذ حزمة من الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية والعلمية، ويشارك من خلال المعسكر الأطفال في رحلات افتراضية يستكشفون بها عوالم جديدة مليئة بالمعرفة والتسلية.

ويستهدف المعسكر الأعمار من 3 حتى 6 سنوات، ووفقاً لجدول فعاليات المعسكر تبدأ الفعاليات عند الـ 10 صباحاً حتى الـ 12 ظهراً، وتشمل أنشطة رياضية وحركية، والقرآن الكريم، وتجارب علمية، وأنشطة ومهارات فنية ويدوية، وتنفيذ تجارب علمية بسيطة.

3 منصات

ويتم من خلال المعسكر تفعيل المنصات التعليمية ومنها: «نهلة وناهل» التي تثري تعليم اللغة العربية بشكل تشويقي وتحفيزي، وتحوي مقاطع فيديو مصورة لسرد القصص، وتعزز المنافسة على التفوق في قراءة القصص وفهمها، من خلال الأنشطة المرفقة مع القصة من أسئلة أو ترتيب صور، خاصة للأطفال الصغار.

بالإضافة إلى منصة «matific» التي تضم مجموعة من النشاطات في الرياضيات لتعلّم الطلاب كيفية حل المسائل والتفكير الناقد من خلال الاكتشاف، وتعتمد على اللعب لتشجيع الطلاب على التعلّم من خلال الاكتشاف، كما سيتم استخدام منصة tig tag jr وهي منصة مخصصة للعلوم توفر تجارب تعليمية ممتعة في مجالات العلوم المتنوعة.

ويندرج المعسكر تحت مبادرة «براعم المستقبل» لدعم الطلبة أكاديمياً في مرحلة ما قبل الروضة من خلال برامج التعلم الذكي. ويتضمن المعسكر 3 محاور هي المعرفة والعلوم المتكاملة، والتخيل والروابط المنطقية، والسنع الإماراتي والأخلاق، وهناك 3 مجالات رئيسية يتمحور حولها المنهج الدراسي لمرحلة ما قبل رياض الأطفال تشمل سلوك الطالب نحو التعلم، والتطور الشخصي والعاطفي والاجتماعي، والمواد الدراسية التي توفر محتوى التعلم، ويضم أكثر من 1000 فيديو لأنشطة إثرائية يمكن للطفل الاستفادة منها.

ويهدف المعسكر إلى تنمية المهارات العقلية لدى الطفل، كالتحليل والتأمل والتفكير والابتكار وتعزيز ثقة الطفل بنفسه وتوسيع مداركه في مجالات التفكير والبحث والاستقصاء إلى جانب إثراء الحصيلة اللغوية والمعرفية لديه وضمان بناء علاقة قوية بين ولي الأمر والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة لتقديم أفضل دعم للطفل في المنزل والمدرسة، فضلاً عن ضمان بيئة تعليمية آمنة للأطفال وتعزز رحلة التعلم الفردية للطفل، كما يهدف المشروع إلى تزويد الطلبة بمنهج غني يثري مخيلتهم، ويزودهم بالمعرفة والمهارات الجديدة التي ستساعدهم في مرحلة رياض الأطفال وخارج نطاق المدرسة وتنمية الحس الوطني والتراثي لدى الطفل، من خلال تعريفه بسنع بلاده واعتزازه به.

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